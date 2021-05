PANINI COMICS presenta FULLMETAL ALCHEMIST

’attesa è finita! Arriva, pubblicata da Planet Manga, l’edizione definitiva di Fullmetal Alchemist, il capolavoro di Hiromu Arakawa da cui sono state tratte due serie anime di enorme successo. A partire dal giovedì 6 maggio sarà disponibile il primo dei diciotto volumi che compongono questa maestosa edizione che, per la prima volta, contiene tutte le pagine a colori pubblicate nell’originale e realizzate dalla Arakawa stessa, e che permetterà a vecchi e nuovi lettori di immergersi nell’avventurosa storia dei fratelli Elric.

Edward e Alphonse Elric sono due fratelli che fin da piccoli si dimostrano estremamente portati per l’alchimia. Quella che nel nostro mondo è considerata una disciplina quasi magica, nel loro è invece una vera e propria scienza con tanto di libri su cui studiare ed esami per poterla praticare. Con essa è possibile fare di tutto, anche se ci sono limiti da conoscere e, soprattutto, regole da rispettare. Purtroppo però, Ed e Al commetteranno un tragico errore che segnerà per sempre le loro vite e che li costringerà ad affrontare un difficile viaggio alla ricerca della leggendaria pietra filosofale.

Per celebrare al meglio questo nuovo debutto, giovedì 6 maggio alle 13 in diretta sul canale Twitch TV Panini Comics sarà di scena con un talk interamente dedicato all’opera di Arakawa, a cura del team editoriale Planet Manga e con ospite il creator Domenico “CavernaDiPlatone” Guastafierro. Tutti gli aggiornamenti sono sui canali social ufficiali Planet Manga.

Hiromu Arakawa,mangaka e fumettista giapponese, classe 1973. È nota soprattutto per essere l’autrice del manga Fullmetal Alchemist, pubblicato per la prima volta nel 2001 sulla rivista Monthly Shonen Gangan. Nel 2006 ha disegnato Hero Tales – Le cronache di Hagun per un totale di cinque volumi, adattati in un anime l’anno successivo. Dal 2011 al 2019 ha serializzato su Shonen Sunday Silver Spoon, anch’essa storia di grande successo successivamente adattata in un anime. Nel 2013 ha iniziato una nuova serie, La leggenda di Arslan, basata sui romanzi di Yoshiki Tanaka.