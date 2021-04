Le slot machine a tema cartoni animati dei casinò AAMS

I cartoni animati sono protagonisti non solo in TV, ma anche nelle slot machine dei migliori casinò AAMS italiani. Oggi è proprio di queste slot che vi vogliamo parlare, per portarvi alla scoperta di un mondo magico e coinvolgente che attira moltissimi appassionati delle slot online.

C’è un’ampia scelta tra le slot machine a tema cartoni animati, con titoli che riportano indietro gli utenti fino ai mitici anni ‘80, ed altri che invece si rifanno ai cartoni TV più moderni. Vediamo insieme quali sono le slot proposte dai casinò italiani e scopriamo le loro caratteristiche!

Daltanius Slot Machine

Tra i cartoni animati anni ‘80 più amati dagli appassionati c’è sicuramente Daltanius, il robot del futuro, che è stato il primo super robot dei cartoni animati giapponesi ad avere una componente animale (il leone che ritroviamo nella slot come simboli wild).

La slot machine, che prevede un sistema a 5 rulli e 20 linee di puntata, ha una grafica che porta gli utenti dentro al cartone animato. Il pannello di gioco è molto chiaro ed intuitivo e permette ai giocatori di sfruttare al meglio tutte le funzioni della slot machine dei casino online aams. Tra i rulli compaiono varie figure ed elementi della serie animata, come robot, cyborg ed alieni. La Daltanius Slot Machine prevede anche diversi bonus che vengono attivati grazie ai simboli Wild, Scatter e Free Spin (che attivano i giri gratuiti e la possibilità di vincere premi molti interessanti).

Holly e Benji Slot Machine

I mitici Holly e Bonji, due calciatori giapponesi, sono i protagonisti di una splendida slot machine ispirata a quello che è considerato un cult tra i cartoni animati degli anni ‘80. La slot si ispira totalmente al cartone animato e ripercorre le gesta dei due amici calciatori, che vede protagonisti anche tanti altri personaggi del cartone animato come Tom Backer, Roberto Sedinho, Bruce Harper e Mark Lenders.

La Holly e Benji Slot Machine è composta da 5 rulli ed ha 25 linee di puntata, ed ha un’interfaccia grafica molto semplice e colorata. La slot ha 5 diverse fasi di bonus che permettono ai giocatori di incrementare le loro possibilità di vincita.

Yattaman Slot Machine

Uno dei cartoni animati giapponesi più divertenti degli anni ‘80, Yattaman, è diventato il protagonista di una slot machine che con il suo design ci riporta al mitico manga giapponese. La Yattaman Slot Machine ha una composizione molto classica, con 5 rulli e 25 linee di puntata, e vede come protagonisti i personaggi del cartone TV, Yatta Boy, Yatta Girl e Yatta Can che sono anche i simboli speciali del gioco.

La trama della slot machine ricalca quella del cartone animato prodotto nel 1977 dalla Tatsunoko, ed ha due simboli speciali che hanno la funzione di bonus e scatter.

Arsenio Lupin Slot Machine

Tra le slot machine dedicate ai cartoni animati non poteva mancare quella che vede come protagonista il famosissimo ladro gentiluomo, al secolo Arsenio Lupin, un dei personaggi più eccentrici del piccolo schermo. Dal punto di vista grafico la slot, che è sviluppata da Capecod, non si rifà al cartone animato giapponese, ma ha un aspetto più classico, con Lupin che è accompagnato nelle sue avventure dalla mitica Margot, la sua bella complice dai capelli rossi.

La Arsenio Lupin Slot Machine si presenta nel classico assetto a 5 rulli ed ha solo 15 linee di vincita (si può scegliere se attivarne 1, 5, 10 o 15), che sono pagate sia da sinistra verso destra che viceversa. Grazie ai simboli jolly e scatter si possono attivare dei bonus molto interessanti che incrementano le possibilità di vincita dei giocatori.