LEGO Ideas: ritorna al Bosco dei Cento Acri con il nuovo set dedicato a Winnie The Po

Oggi, il Gruppo LEGO invita tutti i fan di Winnie the Pooh a sentirsi un po’ nostalgici e tornare al pittoresco Bosco dei Cento Acri con il nuovo set LEGO® Ideas Winnie the Pooh, basato sui disegni originali del costruttore e super fan LEGO Ben Alder. Sotto una grande quercia, completa di alveari e api, la casa di Pooh è al centro della scena. La casa può essere aperta per svelare tutta una serie di mobili e oggetti unici, come l’orologio “Pooh-coo”, la scatola dei “bastoncini di Pooh”, il medaglione di Tigro e, naturalmente, tanti vasi di miele – sia pieni che vuoti!

I meravigliosi racconti delle avventure di Christopher Robin di A. A. Milne hanno stupito i lettori di tutte le età per quasi un secolo, e sono diventati ancora più memorabili grazie agli adattamenti televisivi e cinematografici che hanno davvero dato vita al mondo dei personaggi.

Il grande fan di LEGO Ben Alder ha originariamente presentato il suo progetto a LEGO Ideas®, un’iniziativa LEGO che prende nuove idee, pensate e votate dai fan, e le trasforma in realtà. Basato sui disegni originali di Ben, il set è perfetto per i costruttori adulti che vorrebbero rilassarsi e tornare un po’ bambini, ricordando le avventure del loro orsetto preferito e dei suoi amici.

Riguardo il progetto, Ben Alder ha raccontato: “Amo Winnie the Pooh e ricordo i miei genitori che me lo leggevano da bambino. Ora leggo le stesse storie di Winnie the Pooh ai miei figli, quindi è sicuramente un libro che mi sta a cuore. Ho deciso di realizzare il set in modo che i miei figli potessero dare vita alle nostre storie della buonanotte, ma non mi sarei mai aspettato la reazione positiva che ha ricevuto”.

Il nuovo set include anche cinque nuovi personaggi, ognuno con i propri accessori. Pooh ha il suo palloncino rosso per raccogliere il miele delle api dai rami più alti, Pimpi è avvolto nella sua sciarpa, e Tigro si è appena trasferito nel bosco con il suo sacco annodato al bastone. Nel frattempo, Tappo ha preparato le carote per la merenda, e Ih-Oh è completo della sua coda e di un fiocco rimovibile.

Altri particolari del set sono: un fuoco da campo e un ceppo che Pooh utilizza per pensare alle sue scoperte, la sua porta d’ingresso completa dell’insegna “Mr. Sanders” al di sopra, il suo grazioso campanello blu da suonare e, infine, il cartello per il Bosco dei Cento Acri, per assicurarsi che Pooh trovi la strada di casa.

Federico Begher, VP of Global Marketing del Gruppo LEGO ha commentato: “Da 95 anni, la storia di Winnie the Pooh è amata in tutto il mondo, quindi vedere il progetto di Ben ha scatenato una fortissima emozione in tutti noi. Inoltre, il suo personale racconto su come ha creato il set per i suoi cari, per riprodurre le adorabili storie di Winnie the Pooh usando i mattoncini LEGO, ci è sembrata una bella combinazione di famiglia, LEGO e Winnie the Pooh, che volevamo condividere con gli altri. Abbiamo anche avuto il piacere di poter creare tutti i nuovi personaggi per questo set LEGO Ideas. Dovevamo semplicemente vedere come sarebbe venuta la compagnia di Pooh, Tigro, Tappo e Pimpi in versione minifigure, oltre a crearne una nuovissima di Ih-Oh! Le storie del Bosco dei Cento Acri prendono vita con questo set e ci sono molti dettagli curiosi da scoprire, sia per i fan della Disney che di LEGO”.

La piattaforma LEGO Ideas® è un’iniziativa LEGO che prende nuove idee, immaginate e votate dai fan, e le trasforma in realtà. Il set LEGO® Ideas Winnie the Pooh sarà disponibile in esclusiva nei LEGO store e su LEGO.com dal 1° aprile 2021, ma i membri del programma fedeltà LEGO VIP avranno l’accesso in anteprimadal 18 marzo 2021.