Pokémon annuncia una collaborazione con J Balvin

Dopo un concerto virtuale con protagonista Post Malone, The Pokémon Company International ha svelato ulteriori dettagli sul programma musicale lungo un anno e dedicato ai festeggiamenti per i 25 anni del franchise. Al termine dell’evento online, è stato annunciato che J Balvin sarà uno degli artisti che parteciperà alla grande festa di Pokémon e al programma Musica P25 in collaborazione con Universal Music Group. La superstar internazionale del reggaeton si unirà all’artista di punta e icona del pop Katy Perry, nonché a Post Malone, in un anno di collaborazioni e iniziative a sorpresa che vedranno abbinati artisti insieme al marchio Pokémon.

“Pokémon si è fatta in quattro per Musica P25 e sono emozionato all’idea di entrare a far parte della programma come uno degli artisti principali” ha dichiarato J Balvin. “Non vedo l’ora di aggiungere un po’ del mio stile a questi fantastici festeggiamenti Pokémon e contribuire all’energia positiva di questa grande festa.”

Katy Perry, J Balvin e un’altra star a sorpresa pubblicheranno ciascuno un brano ispirato al franchise che da 25 anni continua ad affascinare fan in tutto il mondo e di tutte le età. L’uscita di ogni brano sarà accompagnata da un video musicale e da un’esclusiva collezione di prodotti per festeggiare ciascun artista e i 25 anni di Pokémon.

Proprio come nelle avventure dei videogiochi Pokémon, nuove sorprese e scoperte verranno rivelate durante il viaggio. Pokémon non solo collaborerà con questi musicisti, ma lavorerà anche su altri brani insieme ad alcuni degli artisti emergenti più chiacchierati di tutto il mondo. Consigliamo agli amanti della musica di stare in campana perché presto riveleremo ulteriori dettagli, incluse le modalità in perfetto stile Pokémon che adotteremo per pubblicare i brani.

L’album Pokémon 25 che verrà pubblicato a fine anno in versione digitale dalla Capitol Records di Universal Music Group rappresenterà il culmine della fase di collaborazioni. L’album conterrà 14 brani di 11 artisti differenti della Universal Music Group tra cui Katy Perry e J Balvin, con la cover a sorpresa di Post Malone della hit degli anni ‘90 “I Only Wanna Be with You” degli Hootie and the Blowfish, eseguita per la prima volta durante il concerto virtuale di Musica P25 di Pokémon