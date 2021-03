Star Days: Il personaggio di Mirka Andolfo protagonista della locandina dell’evento

Gli STAR DAYS 2021 si avvicinano e quest’anno si terranno totalmente in digitale, nel corso dei mesi di aprile e maggio. Il grande evento sta pian piano prendendo forma e le fumetterie – le attività partecipanti hanno già superato quota 380 – continuano ad aderire numerose.

In attesa di conoscere gli ospiti, i panel e le sessioni di dedica, sveliamo la locandina ufficiale dell’edizione 2021, che anche quest’anno vede la firma della eccezionale artista Mirka Andolfo e la presenza di Astrid, il personaggio simbolo degli STAR DAYS. Se nella scorsa edizione era una stella nascente, quest’anno Astrid si consacra vera e propria madrina e presenza imprescindibile della kermesse, per ribadire con forza il motto “Comics unlocked!” alla base degli STAR DAYS.

Ricordiamo che le prenotazioni dei volumi coinvolti negli STAR DAYS 2021 sono già aperte, ed è possibile conoscere i titoli e le rispettive date di scadenza nella news sul sito starcomics.com. La lista delle fumetterie aderenti, in continuo aggiornamento, è consultabile su stardays.it.

Chi prenoterà uno o più volumi protagonisti dell’iniziativa riceverà le proprie copie firmate e dedicate dagli autori di riferimento. Sarà inoltre possibile assistere online alle sessioni di firme durante gli eventi appositi. L’acquisto potrà essere effettuato solamente nelle fumetterie aderenti e le copie dedicate non avranno alcun sovrapprezzo.

Alcuni fortunatissimi riceveranno anche uno sketch dell’autore. Il sistema – come durante le fiere – sarà first come, first served.

Inoltre, coloro che prenoteranno almeno una copia, riceveranno in regalo la locandina ufficiale dell’evento realizzata e autografata da Mirka Andolfo, che sarà grande protagonista degli STAR DAYS con la Variant Cover di SWEET PAPRIKA firmata da Artgerm. Le locandine firmate saranno consegnate insieme ai volumi acquistati, all’interno della stessa confezione.

Non mancheranno, anche in questa edizione, le partnership con VVVID, Baladin,Star Shop DistribuzioneeAqu4ttro Servizi Grafici, che ringraziamo per la preziosa collaborazione.