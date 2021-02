San Valentino LEGO: i regali perfetti per sentirsi uniti

La festa più romantica dell’anno si avvicina e, se foste ancora indecisi su cosa regalare alla vostra dolce metà, il Gruppo LEGO ha pensato ad alcune sorprese che faranno al caso vostro: il set LEGO® Art Disney’s Mickey Mouse e i due set della Collezione LEGO® Botanical. Stupite chi amate regalando l’iconica ed inseparabile coppia della Disney, un bouquet di fiori oppure un albero bonsai in versione LEGO, per un San Valentino speciale e indimenticabile.

Il set LEGO Art Disney’s Mickey Mouse offre un’esperienza creativa per aiutare i costruttori a rilassarsi e ricaricare le energie trasformando una tela bianca in un originalissimo quadro da parete, usando naturalmente i mattoncini LEGO. Il set è composto da 2.658 pezzi e può essere assemblato in due modi, ricreando il sorridente Topolino o la dolce Minnie, con il suo stile unico. Il mattoncino targato Disney dona il tocco finale allo splendido mosaico in 2D di 40cm2, che a quel punto sarà pronto per essere esibito sulle pareti delle vostre case. Inoltre, regalandovi a vicenda il set LEGO Art Disney’s Mickey Mouse, potrete costruire entrambi i personaggi e quindi riunire la coppia Mickey e Minnie: quale miglior modo per giurarsi amore eterno?

E se volete stupire il vostro partner in questa festa così speciale, il Bouquet di fiori LEGO Botanical è senza dubbio la scelta giusta. Un bellissimo bouquet di fiori che, come il vostro amore, non appassirà mai! Il set comprende 756 pezzi e presenta all’interno una serie di splendidi fiori in una palette di colori che li fa apparire ancora più realistici. Una combinazione di bocche di leone, rose, papaveri, asterie, margherite e diverse erbe può essere disposta nel bouquet in modi differenti, che rispecchino la personalità di chi la costruisce ed il design della stanza.

Per gli appassionati dello stile orientale, invece, la scelta non può che ricadere sull’Albero Bonsai: questo simbolo del Giappone si presenta in un vaso rettangolare poggiato su un tavolino di mattoncini. Il bonsai si potrà realizzare in due versioni: estiva, con foglie verdi, oppure primaverile, con la classica cromia bianca e rosa dei ciliegi in fioritura. I suoi 878 pezzi danno vita a un bonsai di 18 cm di altezza, 21 cm di lunghezza e 20 cm di larghezza, personalizzabile anche una volta terminato, a seconda del proprio umore o del cambiare delle stagioni.

Il set LEGO Art Disney’s Mickey Mouse e i due set della Collezione LEGO Botanical fanno parte della linea LEGO Adults, pensata per un pubblico adulto sempre più alla ricerca di nuovi modi originali per rilassarsi. Grazie alla linea LEGO Adults, i fan possono dedicarsi ad attività creative riscoprendo le loro grandi passioni, dalla musica al cinema, dalla botanica all’arte, con lo stile inconfondibile degli amati mattoncini.

Il 14 febbraio non lasciate nulla al caso, ricreate l’atmosfera perfetta per una serata all’insegna del romanticismo. Preparate le candele, abbassate le luci e ascoltate la playlist LEGO® Withe Noise, che riunisce 7 tracce audio – tra cui la dolcissima Searching for the One – create a partire dall’iconico suono degli elementi LEGO ed è perfetta per aiutarvi a concentrarvi solo sulla costruzione del vostro amore.

Insomma, anche a San Valentino, non dimenticate il vostro regalo LEGO, l’idea giusta per restare sempre uniti… proprio come due mattoncini!