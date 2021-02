LEGO Ideas annuncia un set dedicato a Sonic Mania Green Hill Zone

LEGO Ideas® ha annunciato oggi che il leggendario riccio supersonico di SEGA®, Sonic the Hedgehog™, arriverà presto in forma di mattoncini grazie a un concept inviato da Viv Grannell, una super appassionata di LEGO® di 24 anni che vive nel Regno Unito. Viv è anche una fan di Sonic e dopo aver creato il suo progetto, lo ha caricato sulla piattaforma LEGO Ideas®, un’iniziativa di LEGO che accoglie nuove idee immaginate dagli appassionati e dove sono gli stessi fan, attraverso un processo di votazione, a scegliere quali verranno tradotte in realtà.

Il progetto di Viv è ispirato a Sonic Mania™, l’apprezzatissimo platform del 2017, ed è composto da diversi personaggi e ambientazioni del celebre livello Green Hill Zone. Una volta caricato il progetto sulla piattaforma, ha raggiunto il prerequisito di 10.000 voti da parte degli appassionati di LEGO di tutto il mondo e dunque ha avuto il via libera per essere prodotto dal Gruppo LEGO.

Riguardo l’idea vincente, Viv Grannell ha dichiarato: “Il mondo di Sonic mi ha accompagnata per quasi tutta la mia vita, ed è davvero perfetto per essere tradotto nell’universo LEGO, così ho impiegato quasi un anno per ottenere il supporto necessario affinché accadesse. Avere 10.000 persone a sostegno del mio progetto è stata un’emozione travolgente, nonostante il supporto di amici e familiari, ma quando è stato selezionato per la fase di sviluppo successiva è diventato il segreto più entusiasmante che abbia mai dovuto mantenere!”.

Il progetto Sonic Mania Green Hill Zone LEGO Ideas® entra ora nella fase di produzione, in collaborazione con SEGA® e, successivamente, sarà disponibile in tutto il mondo. Riguardo la collaborazione, Jason Rice, Director of Brand Licensing di SEGA® Europe Ltd, ha dichiarato: “In SEGA abbiamo sempre incoraggiato gli appassionati a contribuire al retaggio del franchise di Sonic attraverso le loro creazioni, ed è meraviglioso constatare come la tradizione sia continuata attraverso la piattaforma LEGO Ideas®. Siamo entusiasti di collaborare con Viv e il Gruppo LEGO, e speriamo davvero che tutto ciò sia di ispirazione per tutti coloro che vogliono continuare a creare nuove e uniche esperienze a tema Sonic the Hedgehog™ per le generazioni future”.

Il progetto Sonic Mania Green Hill Zone LEGO Ideas® è l’ultima incarnazione di un brand eterno e crossgenerazionale come quello di Sonic the Hedgehog™, un franchise che è in procinto di celebrare il suo 30° anniversario il prossimo giugno. Grazie a un’ampia varietà di elementi ispirati al Sonic classico, il set sarà per tutti i collezionisti di LEGO e i fan di Sonic un’autentica esperienza LEGO supersonica.