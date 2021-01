Pokémon festeggia il suo 25° anniversario con Katy Perry e tante altre iniziative

Oggi The Pokémon Company International ha ufficialmente inaugurato i festeggiamenti per l’attesissimo 25° anniversario di Pokémon. Fin dalla sua nascita, nel 1996, Pokémon ha fatto divertire e ha riunito milioni di fan di tutte le età in tutto il mondo con i suoi celebri videogiochi e le sue molteplici forme di intrattenimento. Questa tradizione continuerà nel 2021 grazie a un’altra forma d’arte che ha il potere di creare unione a livello globale: la musica. Realizzato in collaborazione con Universal Music Group (UMG), leader mondiale dell’intrattenimento musicale, questo programma assolutamente stellare in onore dei 25 anni di Pokémon avrà come protagonista principale l’icona del pop Katy Perry e accompagnerà diverse iniziative dedicate ai fan che coinvolgeranno i videogiochi, le app per dispositivi mobili, la serie animata, i prodotti del marchio e tante altre sorprese. Per iniziare in bellezza i festeggiamenti, i fan potranno guardare un video in live action e rivivere i momenti più significativi dei 25 anni di storia del marchio in un viaggio attraverso le regioni del mondo dei Pokémon; il video è disponibile a partire da oggi sul canale ufficiale

Musica P25: un evento musicale globaleUna festa che si rispetti ha bisogno della giusta playlist. Per festeggiare i suoi 25 anni, The Pokémon Company International ha iniziato una collaborazione con la Brand StrategiesDivision di UMG, Universal Music Group for Brands, per trasformare il 2021 nella più grande festa targata Pokémon della storia, la cui partecipazione è aperta a tutti. Il programma si chiama Musica P25 e si avvale del contributo di alcuni dei nomi più importanti del panorama musicale mondiale, da artisti emergenti a superstar pluripremiate.

25 anni di avventure: un viaggio nel mondo dei Pokémon

Dalla pubblicazione del primo videogioco, nel 1996, ogni videogioco della serie principale ha presentato una nuova regione del mondo dei Pokémon. Nel 2021, The Pokémon Company International invita i fan a rivivere il proprio viaggio in ciascuna di queste regioni attraverso un programma della durata di un anno, a partire da quella scoperta più recentemente, la regione di Galar di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, fino alla storica regione di Kanto dei videogiochi originali, Pokémon Versione Rossa e Pokémon Versione Blu. A partire da oggi, è possibile visitare un nuovo sito web in cui i fan potranno accedere a questa e a tutte le altre attività a loro dedicate, man mano che vengono annunciate durante il corso dell’anno; il sito è disponibile al seguente indirizzo: https://25.Pokemon.com/it-it/

Iniziative e prodotti di marchi partner dedicati all’anniversario

Le avventure Pokémon sono molto più divertenti se vissute in compagnia, perciò The Pokémon Company International sta collaborando con altri marchi di successo per la realizzazione di promozioni e prodotti a tema, in arrivo nel corso dell’anno. Tra i marchi che daranno il proprio contributo nell’anno del 25° anniversario vi sono Build-A-Bear Workshop®, Levi’s, McDonald’s e tanti altri. I fan potranno mettere le mani anche su altri prodotti speciali dedicati ai festeggiamenti per l’anniversario e realizzati da licenziatari come Jazwares, Mattel, Funko, Power A e The Wand Company. Ulteriori partner e il loro contributo verranno annunciati durante dell’anno.

Collezioni speciali del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon

Il Gioco di Carte Collezionabili (GCC) Pokémon è uno dei capisaldi del marchio e per i suoi fan il 2021 ha in serbo delle collezioni speciali dedicate al 25° anniversario. Nel frattempo, saranno presto disponibili le carte giganti tutte da collezionare con protagonisti Pikachu e gli amatissimi primi compagni d’avventura delle varie regioni incluse nella retrospettiva globale del marchio.

Altri festeggiamenti in arrivo nel mondo dei Pokémon

I dettagli svelati oggi non sono che un piccolo assaggio di tutto ciò che Pokémon ha in programma per il 2021. Con tutte le iniziative dedicate al 25° anniversario in arrivo nella serie animata, nei videogiochi Pokémon, nei giochi per dispositivi mobili tra cui Pokémon GO e Pokémon Masters EX, e le altre sorprese che verranno annunciate, i fan possono aspettarsi un anno pieno zeppo di nuove avventure.