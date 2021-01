HYPE lancia una nuova collezione di abbigliamento ispirata a LEGO NINJAGO

Sta arrivando una collezione di abbigliamento ispirata al mondo LEGO® NINJAGO® unito a un approccio streetwear di tendenza e all’essenza forte e fiera di HYPE. La collezione di 28 pezzi – composta da t-shirt, camicie, pantaloncini, felpe con cappuccio, joggers, giacche e borse – sarà disponibile su JUSTHYPE.com dal 15 gennaio e in prevendita per gli iscritti al programma LEGO VIP su LEGO.com dal 14 gennaio.

Nella dodicesima stagione della serie TV LEGO® NINJAGO®, i ninja entrano per la prima volta in un nuovo regno, il Prime Empire, una città metropolitana, futuristica e colorata, che è stata l’ispirazione per la creazione della prima collezione di urban streetwear LEGO® NINJAGO®.

La collezione rievoca gli emozionanti e memorabili momenti e personaggi della serie TV di grande successo, del mondo fantastico dei set LEGO® NINJAGO® e dei miti e della cultura giapponesi.

I 28 capi della collezione sono arricchiti da inserti in rete, ricami, bande laterali di tendenza, colletti brandizzati e grafiche oversize. L’effetto metallico enfatizza le stampe, richiamando la potenza dello spirito LEGO® NINJAGO®.

La collezione è caratterizzata da forme oversize nei colori iconici di LEGO® NINJAGO® – giallo e rosso intenso – ed è decorata con ideogrammi ispirati al linguaggio segreto LEGO® NINJAGO® che formano le parole JUST HYPE. Ogni t-shirt, infine, è abbellita dalle stampe dei personaggi LEGO® NINJAGO® più amati.

Una collezione pensata per ispirare e raggiungere la grandezza: Un Ninja non molla mai!