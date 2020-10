Edizioni Star Comics a Lucca Changes 2020: Tutte le iniziative ed eventi

Questo 2020 ha senza dubbio cambiato le nostre abitudini, ma pur con tante trasformazioni, alcuni appuntamenti rimangono tra i più attesi dell’anno. Edizioni Star Comics è pronta per l’annuale appuntamento lucchese: si terrà dal 29 ottobre al 1° novembre Lucca Changes 2020, una nuova veste per il Comics & Games, un festival articolato tra eventi dal vivo e contenuti in streaming per offrire ai lettori conferenze, presentazioni, approfondimenti e intrattenimento.

Nonostante l’emergenza sanitaria abbia causato l’assenza degli stand espositivi, Edizioni Star Comics non mancherà l’annuale appuntamento con le pubblicazioni in anteprima. Oltre a molti nuovi volumi delle più attese serie – tra cui Demon Slayer n. 10 di Koyoharu Gotouge, che si potrà trovare con un set di quattro segnalibri in PVC in regalo; Edens Zero n. 7 di Hiro Mashima, anche in questo caso con uno speciale set di due cartoline in allegato; e My hero academia n. 25 di Kohei Horikoshi, con l’acquisto del quale sarà possibile avere uno sconto per la proiezione, dal 12 al 18 novembre, del film My hero academia – The Movie 2 | Heroes Rising – saranno disponibili, in tutte le fumetterie che hanno risposto alla chiamata della casa editrice perugina per permettere anche questo anno ai fumetti di essere il prima possibile nelle mani dei lettori, tantissime novità: arriva Doraemon Volume 0 di Fujiko F Fujio, in occasione del cinquantenario dell’adorabile gattone robot, Star Comics propone una raccolta dei primi episodi ufficiali dell’opera con approfondimenti e contenuti inediti; One Piece Novel A n. 1 di Sho Hinata ed Eiichiro Oda, il romanzo spin-off della nota serie che racconta il passato di Ace dalla sua partenza dal mare orientale fino all’ingresso nel Nuovo Mondo; attesissima, dopo il successo del film, la serie manga Weathering With You n. 1 del noto Makoto Shinkai; in anteprima anche Savage Seasonn. 1 di Mari Okada e Nao Emoto, un avventuroso passaggio all’età adulta, tra la scoperta della sessualità e i turbamenti dell’età adolescenziale. Sempre in anteprima in tutte le fumetterie che hanno aderito all’iniziativa di Star Comics e nei 115 Campfire che collaborano con Lucca Changes per portare la manifestazione in tutta Italia, sarà disponibile Olympia Kyklos di Mari Yamazaki, il primo numero di una nuova e avvincente serie che, nell’anno in cui la fiamma olimpica è rimasta spenta, ci fa viaggiare dalle origini dei famosissimi giochi fino a Tokyo 1964, l’anno in cui la più nota manifestazione sportiva sbarcò in Asia.

Tornerà finalmente il consueto, attesissimo momento degli annunci lucchesi sulle future novità editoriali di Edizioni Star Comics, movimentati quest’anno, in un esilarante e toccante incontro-scontro fra Italia e Giappone, da una guest star d’eccezione: la stella nascente della scena stand-up comedy italiana Yoko Yamada. Appuntamento quindi alle ore 12:30 del 30 ottobre presso l’auditorium San Girolamo per sapere cosa ci riserveranno i prossimi mesi.

Non mancheranno, durante la manifestazione lucchese, le esclusive presenze di noti autori nazionali e internazionali. Giovedì 29 ottobre alle ore 20:00 l’appuntamento sarà – in streaming sulla piattaforma di Lucca Changes – con Memeco Arii: l’acclamata mangaka autrice dei Boys Love di grande successo Hitorijime My Hero e Hitorijime Boyfriend si esibirà in un live drawing in esclusiva per i suoi fan italiani, in cui disegnerà utilizzando la tecnica digitale e ci racconterà di lei, della sua professione, delle sue opere.

Sabato 31 ottobre alle ore 20:00 in streaming sui canali della manifestazione, Edizioni Star Comics andrà dietro le quinte di Edens Zero in una chiacchierata con Hiro Mashima, il celeberrimo mangaka giapponese. L’autore di best seller di calibro internazionali come Rave – The Groove Adventure, Fairy Tail e il succitato Edens Zero, si racconterà ai fan italiani in un’intervista esclusiva in cui ci svelerà curiosità sul suo lavoro, sulla sua vita privata e sui suoi segreti di mangaka.

Andremo anche A scuola di fumetto, questo il titolo dell’appuntamento in streaming di sabato 31 ottobre alle ore 15:00 con Fiore Manni, Michele Monteleone e Ilaria Catalani. Uno showcase in compagnia degli autori di Mask’D -The Divine Children per vedere come nasce un’opera dall’idea alla matita.