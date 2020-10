Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI presente allo SPIEL.digital

Konami Digital Entertainment, B.V. annuncia oggi che Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (TCG) sarà ospitato nell’edizione di SPIEL.digital di quest’anno – una versione virtuale dell’evento annuale dei giochi da tavolo.

SPIEL.digital è una fiera commerciale dei giochi online che si terrà dal 22 al 25 ottobre. L’evento offrirà l’accesso gratuito e verrà trasmesso in live streaming in tedesco, inglese, francese, spagnolo e russo. SPIEL.digital sarà la vetrina per centinaia di prodotti in uscita e per alcuni classici tanto amati dal pubblico come Yu-Gi-Oh! TCG.

Yu-Gi-Oh! TCG sarà presente per tutta la durata di SPIEL.digital con uno stand virtuale dove giocatori, appassionati e visitatori avranno l’opportunità di testate nuovi Deck e Booster, di entrare in contatto con altri prodotti Yu-Gi-Oh! e di partecipare a tornei e a eventi come il ‘Duel the Master’ che si terranno su base quotidiana. Saranno anche disponibili dimostrazioni per l’app Yu-Gi-Oh! Duel Links e sarà presente una pagina informativa per Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution con numerosi dettagli, immagini e trailer del gioco.

Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI è il gioco di carte collezionabili numero uno al mondo con oltre 25 miliardi di carte vendute. È un gioco di strategia, dove i giocatori assemblano mazzi personalizzati con carte ottenute dagli Structure Decks (mazzi tematici) e dai Booster Packs (espansioni in bustina). Due giocatori si sfidano a Duello utilizzando le carte che rappresentano potenti Mostri, Magie e Trappole sorprendenti. I Duellanti con Deck ben bilanciati, con mostri dominanti, una solida strategia e una buona dosa di fortuna sono i vincitori in Yu-Gi-Oh! TCG. Konami Digital Entertainment B.V. è il licenziatario esclusivo e detentore dei diritti per Yu-Gi-Oh! TCG in Europa e Oceania.