CASETiFY e The Pokémon Company di nuovo insieme per una nuova collezione

In seguito al sold out della serie dello scorso anno, CASETiFY e The Pokémon Company si sono nuovamente uniti per produrre un’altra collezione originale. Impiegando il tema nostalgico degli anni ’90, che omaggia il lancio dei primi videogiochi Pokémon, la collaborazione punta a offrire una varietà di prodotti progettati da CASETiFY. La prima di tre release avrà luogo il 12 agosto 2020 in tutto il mondo su www.casetify.com/pokemon;

Ispirata al concetto di “Passato, presente e futuro”, l’ultima collezione di CASETiFY e Pokémon gioca con i trend degli anni ’90, con custodie raffiguranti pattern tipici di quel decennio come audaci scacchiere e trattamenti in stile tie-dye. Gli accessori di alta qualità mostreranno i Pokémon più amati dai fan come Pikachu, Bulbasaur, Charmander e Squirtle su custodie resistenti alle cadute, incorporando lo stile colorato e gli elementi CASETiFY che i fan di tutto il mondo hanno imparato a conoscere e ad amare.

Con la collezione CASETiFY e Pokémon ritornerà il famoso design con gli sticker della prima collaborazione, questa volta applicando la tecnica tie-dye. Le custodie della collezione supporteranno una vasta gamma di dispositivi tra cui iPhone, AirPods, Apple Watch, iPad, MacBook, caricatori wireless, supporti per prese 2 in 1 e altro ancora. Gli accessori della collezioni offriranno tante nuove opportunità di personalizzazione, con prodotti a partire da $ 25.

“La collaborazione CASETiFY e Pokémon è una delle nostre release più discusse e amate a livello globale” afferma il CEO e co-fondatore di CASETiFY, Wes Ng. “Siamo entusiasti di offrire ai fan tanti nuovi design, che questa volta incorporano i modelli degli anni ’90 nelle nostre custodie”.

In esclusiva per CASETiFY, la nuova collezione seguirà le orme delle precedenti collaborazioni con il supporto globale del programma creativo di CASETiFY.