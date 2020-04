Genesis: Il primo Manga di Prankster Comics

La casa editrice Prankster Comics è lieta di annunciare la distribuzione gratuita dell’albo Genesis.

Un tempo il manga era considerato un genere Taboo. Solo i mangaka giapponesi possono fare quel tipo di fumetto. Quante volte lo abbiamo sentito dire o lo abbiamo letto? Poco a poco il mercato, soprattutto europeo, si è imposto sulle consuetudini. Di li a poco è nato il “fenomeno” dell’Euro-Manga.

Il progetto Genesis nasce dalla nostra volontà di esplorare nuovi generi narrativi. Antonio Pantaleoni e Andrea Corvi sono i due autori che si sono lanciati in questo ambizioso e complesso progetto.

Genesis è uno shonen di grande spessore, ispirato a maestri come Nagai e Otomo. In omaggio in versione digitale su ISSUU e prossimamente in versione cartacea in tutte le fumetterie il numero 0 che fa da prologo.

Se siete interessati a leggere il fumetto gratuitamente potete farlo QUI

La Prankster Comics nasce dalla passione per il fumetto e dalla volontà di scoprire nuovi talenti. Ora c’è la necessità di far conoscere in modo più incisivo la nostra realtà editoriale.

La Prankster Comics è composta da un gruppo di giovani disegnatori e sceneggiatori che, negli anni, hanno creato una realtà molto variegata.