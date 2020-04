#STARACASA con i Manga e Fumetti GRATIS Online di Star Comics

Cerchiamo di guardare il lato positivo di questo periodo di isolamento: molti di noi hanno finalmente tempo per recuperare le proprie passioni – e la lettura, magari di un buon fumetto – è decisamente una di quelle più edificanti. Ma come fare se avete finito la pila degli arretrati da leggere e in questo momento non ci si può recare in fumetteria o libreria?

Ecco che, nell’ambito del nostro ciclo di iniziative denominato #StarACasa, abbiamo creato una pagina dedicata dove rendiamo disponibili gratuitamente i numeri 1 di alcuni tra i manga e fumetti più apprezzati del nostro catalogo.

È il momento giusto per recuperare o dare una possibilità a serie che vi eravate persi o non avevate considerato! Chissà, magari vi si apriranno nuovi, fantastici mondi che non avreste mai immaginato, e alla riapertura dei negozi vi fionderete a recuperare anche i volumi successivi…

Di seguito la lista – in aggiornamento – delle letture online disponibili subito:

Manga

Disponibili da martedì 7 a lunedì 13 aprile:

ASTRA LOST IN SPACE vol. 1

VIDEO GIRL AI vol. 1

Disponibili da martedì 14 a lunedì 20 aprile:

CAPITAN TSUBASA vol. 1

DETECTIVE CONAN vol. 1

Made in Italy

Disponibili da martedì 7 aprile a giovedì 7 maggio:

VALTER BUIO LIBRO PRIMO

SANDOKAN vol. 1

DOTTOR MORGUE vol. 1

Roberto Recchioni presenta:

I MAESTRI DELL’ORRORE – DRACULA

I MAESTRI DEL MISTERO – IL RITRATTO DI DORIAN GRAY

I MAESTRI DELL’AVVENTURA – UNO STUDIO IN ROSSO

Valiant

Disponibili da martedì 7 aprile a giovedì 7 maggio:

BLOODSHOT vol. 1, capitoli #1-2

X-O MANOWAR vol. 1, capitoli #1-2

NINJA-K vol. 1, capitoli #1-2

SHADOWMAN vol. 1, capitoli #1-2

LIVEWIRE vol. 1, capitolo #1

BRITANNIA vol. 1, capitoli #1-2

QUANTUM & WOODY vol. 1, capitoli #1-2

Non perdete la possibilità di immergervi gratuitamente nella lettura di alcuni dei titoli più celebri di Star Comics.