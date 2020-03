Heavenly Delusion: Disponibile dall’11 Marzo con il primo numero

Marzo per noi è il mese di HEAVENLY DELUSION, una delle nuove serie per cui siamo maggiormente elettrizzati! Ne avete potuto leggere un piccolo assaggio grazie agli albetti gratuiti dello scorso FREE COMIC BOOK DAY, e a breve potrete gustarvi finalmente l’intero primo volume!

Questa emozionante serie, firmata dal maestro Masakazu Ishiguro e premiata come miglior fumetto per ragazzi del 2019 dalla prestigiosa rivista «Kono manga ga sugoi!», vi condurrà in un viaggio memorabile alla ricerca del “Paradiso”… attraverso l’inferno! Tra personaggi misteriosi, oscuri segreti, paesaggi desolati e mostri erranti prende vita la storia di Tokio, Maru e Kiruko, protagonisti di un’avventura avvincente, drammatica e sorprendente, che strizza l’occhio alle opere del maestro Otomo. Imperdibile!

Dentro a una struttura dotata di un’area verde e completamente cinta da mura sono ospitati dei ragazzini. Durante una verifica, Tokio riceve un fugace messaggio che recita: “Vorresti andare all’esterno dell’esterno?”, e da quel momento comincia a chiedersi come sia quel mondo sconosciuto che inizia appena oltre i confini della struttura. Dall’altra parte, fuori, Maru e Kiruko, impegnati in una quotidiana lotta per la sopravvivenza in ciò che resta del Giappone, sono alla ricerca del “paradiso”. Tokio e Maru sono identici nell’aspetto, eppure sembrano non conoscersi affatto. Quale sarà il loro legame? I loro destini saranno destinati a incrociarsi? E cosa nasconde l’avvenente ma mascolina Kiruko?



HEAVENLY DELUSION n. 1vi aspetta in fumetteria, libreria e store online dall’11 marzo!

Masakazu Ishiguro nasce a Fukui l’8 settembre 1977. È diplomato in design presso il Fukui Institute of Technology e presso l’Università delle Arti di Osaka.

Debutta come fumettista nel 2000, vincendo la selezione autunnale del premio “Afternoon shikisho”. Fra le sue opere principali, Getenrou ed Eppur la città si muove – grazie al quale ottiene l’“Excellence Award” nella sezione manga del 17° “Japan Arts Festival” (2013) e il primo premio nella sezione “comic” del 49° “Nebula Award” (2018). Heavenly Delusion è stata invece premiata come “miglior fumetto per ragazzi” nella selezione 2019 della rivista «Kono manga ga sugoi!».

Fra gli autori che l’hanno maggiormente influenzato, Fujiko Fujio e Katsuhiro Otomo.