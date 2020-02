Rakuten TV lancia il Canale per bambini Kids in modalità AVOD

Rakuten TV, una delle principali piattaforme di video on demand in Europa, ha annunciato oggi il lancio del suo nuovo canale AVOD: Kids. Con l’aggiunta del nuovo canale dedicato, Rakuten TV amplierà considerevolmente il suo attuale catalogo all’interno della sezione Free con più di un centinaio di episodi disponibili sulla piattaforma.

L’offerta AVOD include i Canali Cinema e Rakuten Stories disponibili da ottobre 2019 che offrono grandi film direttamente da Hollywood e contenuti originali ed esclusivi di Rakuten TV, come Matchday: Inside FC Barcelona, MessiCirque, Inside Kilian Jornet e il prossimo documentario Andrés Iniesta – L’eroe inaspettato. Il nuovo Canale Kids sarà disponibile su Rakuten TV da oggi.

Il canale Kids verrà lanciato in collaborazione con il pluripremiato studio di animazione inglese Aardman Animations – vincitore di numerosi Premi Oscar®-, Milimages, Motion Pictures e Lingokids, per fornire una ricca gamma di contenuti per bambini tra cui titoli come i cortometraggi della nota serie TV Shaun, vita da pecora, Molang la serie animata franco-britannica-sudcoreana dedicata alle avventure dei due inseparabili amici, il coniglio Molang e il pulcino Piu Piu e Glumpers, serie spagnola incentrata sulle avventure di personaggi fatti di mórbida gelatina che ne combinano di tutti i colori.

All’interno del suo catalogo di contenuti di intrattenimento di qualità per bambini, Rakuten TV offrirà anche una selezione di programmi educativi per insegnare l’inglese, tra cui Learning Time with Timmy e Lingokids Song for Kids.