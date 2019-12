Manga in uscita per Natale – uscite e numeri in arrivo

Dopo il Lucca Comics & Games del 2019 avvenuto poco tempo fa, ecco cosa sta per arrivare in tutto il mese di Dicembre per quanto riguarda i Manga. Anche in vista dei regali di Natale, sarebbe un’idea interessante quello di regalare alcuni numeri in uscita o anche serie complete da mettere sotto l’albero.

Astra – Lost in Space

Astra – Lost in Space (彼方のアストラ Kanata no Asutora) è un manga scritto e disegnato da Kenta Shinohara nel 2006 e pubblicato sotto forma di cinque volumi tankobon cartacei. Arriva finalmente in Italia con la prima edizione annunciata per il 18 Dicembre 2010 pubblicata dalla Star Comics e completamente in Italiano. La storia è basata sull’anno 2063 e ha come scenario lo spazio profondo dove un gruppo di studenti della scuola superiore Caird partono per un campeggio planetario. Una volta raggiunta la loro destinazione verranno lanciati da una sfera misteriosa verso un pianeta sconosciuto lontano anni luce da casa. Lì incontreranno un equipaggio a cui si riuniranno per tornare a casa, un viaggio della durata di 5012 anni luce incontrando vari personaggi e fermandosi su diversi pianeti.

Bungo Stray Dogs

Bungo Stray Dogs (文豪ストレイドッグス Bungō sutorei doggusu) è un manga scritto da Kafka Asagiri e disegnato da Sango Harukawa nel 2012 e acquistato in Italia da Planet Manga il 9 Marzo 2017 con cadenza bimestrale. La storia racconta di un’Agenzia investigativa formata da membri dai poteri sovrannaturali. Molti di questi personaggi riprendono il loro nome da personaggi letterari esistiti come Osamu Dazai, Atsushi Nakajima, Kenji Miyazawa, Doppo Kunikida e molti altri. In arrivo la prima edizione di Bungo Stray Dogs Beast è prevista per il 1 Gennaio 2020 sulla rivista Monthly Shonen Ace.

Nathan Never

Nathan Never è una serie ideata da Michele Medda, Antonio Serra e Bepi Vigna e pubblicata la prima volta nel 1991 in Italia dalla Sergio Bonelli Editori e ricevendo un ottimo successo con circa 300.000 copie vendute. La serie ha una cadenza mensile e ha come tipologia quella della fantascienza.

La storia racconta di un personaggio di nome Nathan Never, ispirato a Rick Deckard protagonista del film Blade Ranner sia per la trama che per l’ambientazione unita ad alcuni elementi tipici di manga di fantascienza come Gundam e Patlabor. Il tutto è ambientato nel futuro sconvolto da tantissime catastrofi che vengono studiate da alcuni agenti segreti che lottano contro il crimine. Nel frattempo il genere umano, o almeno una parte, viene trasferito nello spazio su alcune stazioni che servono per garantire loro sopravvivenza.

Questi sono alcuni dei manga presentati durante il Lucca Comics del 2019, alcuni titoli che saranno disponibili per tutto il mese di Dicembre sono: Il Batman che ride, Le Spie di Cambridge, Lobster Johnson – Una catena fabbricata in vita, The Damned – Tre giorni da morto, The Promised Neverland – Christmas Pack. Inoltre per molti di questi manga sono previsti anche uscite video già trasmessi in Giappone.

Qui di seguito alcune delle immagini dei noti Manga e le prossime uscite previste per il mese di Dicembre.