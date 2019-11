Bandai Namco e Bandai Toys annunciano la loro presenza a G! come giocare

BANDAI NAMCO Entertainment e BANDAI Toys sono lieti di confermare la propria presenza a G! come giocare. Dal 22 al 24 novembre a Fieramilanocity (Angolo tra Viale Scarampo e Viale Teodorico), all’interno dell’area Dragon Ball Super organizzata e gestita da Leftloop, agenzia specializzata in marketing ed eventi, saranno infatti presenti anche i prodotti del colosso giapponese dell’intrattenimento.

BANDAI Toys porterà in mostra le serie dedicate a Dragon Ball Super, che saranno disponibili per questo Natale nei migliori negozi di giocattoli, mentre BANDAI NAMCO Entertainment intratterrà i partecipanti con le postazioni di Dragon Ball FighterZ, uno dei più acclamati videogiochi dedicati a Goku e i suoi amici, e giusto antipasto a Dragon Ball Z: Kakarot, che sarà disponibile dal 17 gennaio 2020 per PlayStation 4, Xbox One e PC Digital.

L’area dedicata a Dragon Ball Super permetterà, quindi, ai bambini di vivere una vera a propria esperienza a tema attraverso diverse attività che permetteranno loro di raccogliere una sfera del drago e di vincere un premio.

– Area gaming per sfide e tornei con Dragon Ball FigherZ

– Bowling soft

– Ruota della fortuna con premi e gadget

– Tattoo corner

– Area di gioco (Bandai Toys)

– Area hairstyle Blu

Ogni pomeriggio sarà possibile incontrare Son Goku e Vegeta negli speciali appuntamenti delle 15.00, 16.30 e 17.30