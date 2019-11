Il 13 Novembre è la giornata della Chiarity al Disney Store

Torna anche per il 2019 l’attesa campagna charity Disney Store per aggiungere un pizzico di magia in più al Natale. Per la sola giornata del 13 novembre Disney Store invita a seguire i propri account social per condividere un messaggio speciale e donare un peluche ai bambini meno fortunati attraverso le organizzazioni benefiche Fondazione ABIO Italia e Make-A-Wish Italia Onlus.

Disney Store è sinonimo di un magico regalo in ogni momento dell’anno e anche per la stagione natalizia 2019 torna la tradizionale campagna charity per offrire l’emozione di un dono anche a tanti bambini meno fortunati. Dopo il grande successo degli anni precedenti, la campagna charity Disney Store si propone nuovamente in formula digital per permettere a tutti di condividere la magia utilizzando i propri profili social.

Per la sola giornata del 13 novembre, Disney Store posterà un messaggio molto speciale tramite i propri account social (Facebook e Instagram), invitando tutti a convidivere il messaggio e a taggare una persona speciale a cui vorrebbero dare un “caldo abbraccio”! Per ogni persona taggata, Disney Store donerà un peluche di Olaf alle Associazioni Make-A-Wish® Italia Onlus e a Fondazione ABIO Italia Onlus per il Bambino in Ospedale.

Inoltre, fino a Natale tutti i Disney Store ospiteranno la “Magica cassetta della Posta di Natale” dove tutti i bambini potranno spedire la propria letterina per rendere ancora più magico e indimenticabile il Natale.



Daniel Frigo, Presidente e Amministratore Delegato di The Walt Disney Company Italia ha così commentato l’iniziativa: “Anche l’anno scorso la campagna charity Disney Store ha riscosso un successo straordinario. Siamo orgogliosi di poter riproporre per il terzo anno questa campagna charity in formula social per coinvolgere sempre di più le community dei nostri fan che ci seguono ogni giorno e condividono con passione i nostri valori.”



È l’undicesimo anno consecutivo che Disney Store lancia la sua campagna charity di Natale per supportare le associazioni che operano a favore dei bambini e, ad oggi, sono stati donati oltre 200.000 peluche in tutta Europa. Per il 2019, il peluche prescelto è quello di Olaf, il compagno di avventure che regala caldi abbracci e che ritroveremo presto nel nuovo film Disney Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle.