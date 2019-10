Frozen 2: Annunciato il Frozen Fan Fest

I fan di Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle sono invitati a prepararsi per il Frozen Fan Fest, il lancio globale dei nuovi prodotti ispirati al film che arriveranno sugli scaffali dei rivenditori di tutto il mondo il prossimo venerdì 4 ottobre.

Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle di Walt Disney Animation Studios continua il racconto della storia di Anna, Elsa, Kristoff e Olaf e debutterà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 27 novembre.



Il Frozen Fan Fest si aprirà domani, quando più di 200 influencer provenienti da 30 Paesi diversi sveleranno sui loro canali social, con l’hashtag #FrozenFanFest, lo straordinario lancio dei nuovi prodotti ispirati al film di Walt Disney Animation Studios.

La nuova gamma è pensata per i fan di tutte le età e comprendono abbigliamento, accessori, calzature, giocattoli, costumi, lenzuola, oggetti per la casa, elettronica, attività, un gioco digitale, libri e molto altro ancora. Con nuovi e innovativi modi di giocare, i fan di Frozen avranno accesso a un entusiasmante assortimento di giocattoli legati a momenti chiave del film, inclusi oggetti che presentano nuove tecnologie e funzionalità interattive.

Gli influencer fan di Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle prenderanno parte anche alla presentazione di un prodotto mai visto prima ispirato al film che sarà parte della celebrazione. I fan potranno condividere i loro momenti preferiti e seguire l’evento con l’hashtag #FrozenFanFest su tutte le piattaforme social.



A partire dal 4 ottobre e per tutto il fine settimana, i rivenditori e i Disney Store di tutto il mondo si uniranno alla celebrazione del Frozen Fan Fest con eventi nei punti vendita, promozioni speciali, omaggi e altro ancora.



Il Frozen Fan Fest celebrerà anche una selezione di giocattoli ispirati a Frozen 2 -Il segreto di Arendelle con playlist di Spotify uniche, disponibili dal 4 ottobre, realizzate per stimolare l’immaginazione e aumentare la magia del gioco. I fan di Frozen potranno inoltre usufruire dei continui aggiornamenti dei contenuti per migliorare il gioco.



Il lancio dei nuovi prodotti continuerà nei giorni precedenti all’uscita del film e anche dopo.