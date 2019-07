Lucca Comics & Games: Aperte le prevendite dei biglietti

Anche quest’anno fervono i preparativi per accogliere sempre meglio e in grande spolvero la grande community del festival, tra eventi mai proposti sino ad ora, grandi ospiti che interverranno per la prima volta e graditissimi ritorni, in un contesto unico al mondo: il centro storico di Lucca.

L’attesa è finita, apre ufficialmente oggi alle ore 16 la prevendita dei biglietti e degli abbonamenti per Lucca Comics & Games 2019. Tante le possibilità di acquisto e le modalità di partecipare, rinnovato l’abbonamento Level Up e sconti per tutti coloro che acquisteranno gli abbonamenti entro il 6 settembre. Si conferma infatti la promozione che prevede l’acquisto degli abbonamenti entro le prime cinque settimane di vendita ai costi del 2016, a partire da 25 euro per l’abbonamento valido nelle due giornate di mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre. Inoltre le tariffe dei biglietti giornalieri del mercoledì e del giovedì saranno ancora più vantaggiose dell’anno scorso, a partire da 16 euro per il mercoledì.



Prezzi bloccati anche per il 2020. Tutti i costi relativi ai biglietti e agli abbonamenti 2019 rimarranno invariati nel 2020, un segno che attesta una progettazione a lungo termine ma anche il desiderio di impegnarsi con il pubblico, per poter continuare a camminare insieme verso la realizzazione di un festival sempre più costruito a misura di community.



Biglietterie e modalità di ritiro. Dal giornaliero agli abbonamenti validi per due o più giorni, sarà possibile acquistare il titolo di accesso attraverso la biglietteria online, i punti vendita del circuito Vivaticket o nelle biglietterie autorizzate di Lucca. Attive anche quest’anno le modalità di acquisto Print@home e Salta La Biglietteria.



Be a Level Up Fan per accedere al festival con poteri speciali! Si tratta di un abbonamento valido per 5 giorni e destinato esclusivamente a 500 visitatori, che potranno vivere l’esperienza Lucca Comics & Games ancora più intensamente, più velocemente, e con maggiore rilassatezza, incontrando gli autori in luoghi unici della città e senza perdersi alcun evento della manifestazione. Un badge personalizzato consentirà l’accesso privilegiato ai padiglioni attraverso le corsie Easy Gate, ma l’abbonamento include anche la prenotazione prioritaria agli eventi, un servizio di assistenza telefonica diretta, l’attivazione di un gruppo whatsapp durante il festival, un’area relax riservata, un welcome kit, la possibilità di incontrare i propri beniamini per una colazione, un tè pomeridiano o un aperitivo, un servizio di ritiro e deposito degli acquisti, anche quelli più pregiati e delicati tramite imballaggi e spedizioni assicurate, il diritto alla prenotazione con prezzi agevolati dei parcheggi del festival. Acquistare un abbonamento Level Up significa migliorare la qualità del proprio soggiorno al festival, ma soprattutto entrare a far parte di una community di super fan. I pionieri che sono diventati Level Up Fan nel 2018, fino al 20 agosto 2019 potranno acquistare l’abbonamento al prezzo di lancio dell’anno scorso, 250 euro, con diritto di prelazione. I nuovi super fan potranno acquistare al prezzo ordinario di 290 euro.



Sarà possibile rimanere aggiornati sull’andamento delle vendite consultando il sito web di Lucca Comics & Games, che si arricchirà ogni giorno con nuovi ospiti, eventi, iniziative, attività e servizi.