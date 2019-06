Dragon Ball Super Broly arriva in Home Video il 20 Giugno 2019

Dopo il grande successo nelle sale cinematografiche, dove ha registrato un incasso pari a 2.458.635 milioni di euro, Dragon Ball Super: Broly arriva finalmente in home video grazie ad Anime Factory, l’etichetta di Koch Media specializzata nel proporre il meglio dell’animazione giapponese.

Il fenomeno che ha brolyzzato tutta l’Italia sarà disponibile il 20 giugno 2019 in due edizioni esclusive: Limited Edition con Slipcase lenticolare (in DVD e Blu-ray Disc) e SteelBook Ultra Limited Edition (solo in Blu-ray Disc).

Kamehameha o Onda Energetica? Finalmente puoi scegliere la tua versione preferita! Oltre al doppiaggio cinematografico con terminologia originale, sarà infatti disponibile per la prima volta anche l’esclusivo doppiaggio con la terminologia e nomi della versione televisiva, insieme all’audio giapponese con sottotitoli in italiano.

Tutte le edizioni conterranno anche un extra speciale di 30 minuti dedicato ai doppiatori del film, tra cui: Claudio Moneta (Son Goku), Gianluca Iacono (Vegeta), Mario Bombardieri (Broly) ed Emanuela Pacotto (Bulma).

Ma non è finita qui! Ognuna di queste edizioni speciali includerà:

5 card illustrate da collezione di Son Goku, Vegeta, Golden Freezer, Broly e del poster cinematografico;

una bustina del Dragon Ball Super Card Game;

un buono per un ingresso gratuito a Mirabilandia a fronte dell’acquisto di 2 biglietti di ingresso al Parco di divertimenti

SINOSSI

Un pianeta distrutto, una potente razza ridotta in cenere. Dopo l’esplosione del Pianeta Vegeta, tre Saiyan furono dispersi nello spazio, costretti a diversi destini. Mentre due di loro hanno trovato casa sulla Terra, il terzo, cresciuto dal padre che gli ha instillato un ardente desiderio di vendetta, sviluppa una potenza incredibile. Il momento per questa vendetta è finalmente arrivato! I tre destini si incroceranno in una battaglia che scuoterà l’intero Universo!

Son Goku è tornato ad allenarsi duramente per poter affrontare i nemici più potenti che le galassie hanno da offrire, e Vegeta non è da meno. Ma quando improvvisamente i due si troveranno di fronte un ignoto Saiyan, scopriranno una forza atroce e devastante.