Star Wars Day: Apre lo store ufficiale Star Wars su eBay

Il momento più atteso dell’anno da tutti i fan di Star Wars sta tornando: il 4 Maggio rappresenta la giornata d’eccellenza per tutti gli appassionati che hanno scelto arbitrariamente questa data dall’adattamento dell’iconica frase “May the Force be with you”.

Una saga che continua da quasi 40 anni e, dopo 3 trilogie e vari film collegati, rappresenta un fenomeno in continua ascesa di pubblico e appassionati di tutte le età: i più grandi che sono cresciuti tra spade laser, Luke Skywalker e la Principessa Leila, ma anche i più piccoli che sono stati affascinati dalle nuove avventure e dai nuovi personaggi. Proprio questo dicembre, inoltre, nelle sale italiane arriverà Star Wars: The Rise of Skywalker, l’ultimo episodio che ci svelerà il destino di Ray e Kylo Ren e forse, addirittura, di tutta la saga.

Per prepararsi al meglio a questa ricorrenza, su eBay.it è possibile trovare uno store ufficiale dedicato a Star Wars nato dalla collaborazione tra eBay e Disney che hanno lavorato insieme per lanciare questo speciale showroom che propone un’ampia selezione di idee regalo, oggettistica e pezzi da collezione dedicati al mondo Star Wars. L’online è infatti, uno dei principali canali scelti dagli italiani per acquistare i prodotti legati alla saga galattica.

Lo confermano i dati di vendita di eBay che continuano a registrare crescite a doppia cifra. Se si prende in esame solo il mercato italiano, da gennaio scorso fino a marzo 2019, eBay.it registra un articolo a tema venduto ogni 14 minuti. Ampliando poi lo sguardo e analizzando il mercato globale il dato è impressionante: su eBay si vendono 11 prodotti a tema Star Wars al minuto.*

Tra bene e male, i personaggi sono numerosi e sono aumentati con gli anni. Ma quali sono i preferiti dagli Star Wars Lovers? eBay ha analizzato i propri dati per capire chi vince a colpi di articoli venduti:

in Italia al primo posto resta ben saldo il temibile e iconico Darth Vader, seguito dal dolce Yoda e da Kylo Ren, il villain dei film più recenti che è riuscito a farsi apprezzare dal pubblico. Nel resto del mondo la classifica resta invariata nelle prime due posizioni mentre al terzo si classifica l’indimenticabile Han Solo.*

Inoltre, i fan sono disposti a fare follie e non badare a spese per i propri idoli del grande schermo: il Millennium Falcon la fa da padrone con un set Lego venduto a ben 5.000€! Anche i cosplayer non sono da meno, infatti per poter assomigliare il più possibile al proprio beniaminouna tuta da Stormtrooper è stata aggiudicata a oltre 2.000€.