Aquaman sarà presente allo Zoomarine il 4 e 5 Maggio con DVD e Gadget del film

Anche Aquaman è pronto a nuotare con noi in vista dell’estate! Sabato 4 e domenica 5 maggio ci sarà un appuntamento imperdibile per le famiglie a Zoomarine.

Il grande parco acquatico alle porte di Roma festeggerà infatti l’arrivo in home video delle avventure di Aquaman trasformandosi per l’occasione nel regno di Atlantide! Non serve immergersi nell’oceano per scoprire il regno nascosto: a Zoomarine grandi e piccini potranno farsi fotografare mentre brandiscono il potente tridente del supereroe sullo spettacolare sfondo del regno sottomarino.

L’esercito guidato da Arthur Curry (Aquaman) per difendere la pace e il mondo è formato non solo da nobili guerrieri, ma anche… da animali marini! I delfini, in particolare, fedeli alleati del popolo di Atlantide, daranno spettacolo anche a noi terrestri durante lo Show dei Delfini. Durante le due giornate, due cosplayer di Aquaman e della principessa guerriera Mera incontreranno il pubblico prima degli spettacoli dei delfini per farlo partecipare a un momento di gioco, condotto proprio dai due eroi, in cui si potrà vincere Aquaman in DVD e alcuni gadget del film.



Aquaman è disponibile dal 23 Aprile in DVD, Blu-Ray e 4K ULTRA HD e racconta le avventure in solitaria del supereroe atlantideo, nato dal mondo dei fumetti DC: un’avventura ricca di azione diretta da James Wan, per arrivare ai confini del mondo conosciuto e immergersi nel vasto regno dei sette mari.

Jason Momoa (Justice League, Frontiera e la serie TV Il Trono di Spade) dà vita ad Arthur Curry, Aquaman, in un concentrato coloratissimo e spettacolare di pura stravaganza supereroistica. Il film in Blu-ray è disponibile anche nella prestigiosa ed elegante edizione Digibook con cover lenticolare, nell’edizione Steelbook e nel formato Blu-Ray+ Comicbook contenente non solo il film ma anche le avventure di Aquaman in versione fumetto.

Sulle piattaforme digitali, il film è disponibile per l’acquisto già dal 16 Aprile, e può essere visto anche su Infinity, Premium Play e SKY Primafila. Nell’edizione home video è possibile godersi anche straordinari contenuti speciali che offrono più di 60 minuti inediti di dietro le quinte, un’occhiata a Shazam!, il nuovo successo DC da poco in sala, e speciali sulla realizzazione che ci raccontano come sia stato possibile realizzare le scene sotterranee o come l’attore Jason Momoa si sia trasformato anima e corpo nell’eroe.