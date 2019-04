Johnny Galecki (Leonard di Big Bang Theory) ospite all’Etna Comics 2019 di Catania

Se vi trovate a Catania dal 6 al 9 Giugno, in occasione dell’Etna Comics 2019, potrete conoscere di persona Johnny Galecki, ossia il Leonard di Big Bang Theory, il quale volerà in Italia per essere ospite dell’evento.

Johnny Galecki in Italia durante l’Etna Comics 2019

Una delle sit-com più longeve e amate dal pubblico sta per concludersi con la dodicesima stagione. In vista della chiusura della serie, l’Etna Comics ospiterà uno dei più celebri personaggi della stessa, ossia Leonard Hofstadter, ex coinquilino di Sheldon Cooper (interpretato da Jim Parsons).

Johnny sarà presente all’evento sia per firmare gli autografi dai suoi fans che per rispondere ad eventuali domande sulla serie televisiva, la quale giunge al termine a causa di Jim Parsons. Gli autori hanno deciso di terminarla dopo che Jim ha lasciato la serie per dedicarsi ad altro.

Per tanto la dodicesima serie (in corso su Infinity) vederà la conclusione delle disavventure dei protagonisti di Big Bang Theory. Galecki regalerà il 7 Giugno un momento unico da condividere con i visitatori presso l’Area Movie.

Se avete intenzione di conoscerlo dal vivo, allora non mancate l’appuntamento che si terrà a Catania nei giorni indicati. Vi ricordiamo o informiamo che la serie si concluderà proprio nel corso dell’estate in Italia, con un lieve ritardo rispetto gli Stati Uniti.