Edizioni Star Comics: Tutti gli eventi del Comicon 2019

Dal 25 al 28 aprile siete tutti invitati all’edizione 2019 di COMICON presso il complesso Mostra d’Oltremare di Napoli: abbiamo numerosi eventi in cantiere per voi! Gli appuntamenti si terranno presso lo stand Star Comics – Star Shop (area Fumetto, AE11), tranne dove espressamente segnalato.

Giovedì 25 aprile

ore 12.00-13.00:

STAR COMICS PRESENTA: SOGNI, SPETTRI, ASTRONAVI E… ASPIRAPOLVERI.

Il giro del mondo in 60 minuti a bordo delle novità a fumetti targate Edizioni Star Comics, pilotate da Claudia Bovini (direttore editoriale), Davide Caci (publishing manager area occidente) e Cristian Posocco (publishing manager area manga). Ospite speciale Juan José RYP (illustratore di numerose serie Valiant).

Relatori: Claudia Bovini, Davide Caci, Cristian Posocco presso la sala Andrea Pazienza (195);

ore 15.00-16.30:

sessione di firme con i maestri Hideyuki Furuhashi e Betten Court (autori di Vigilante – My Hero Academia Illegals);

ore 17.00-18.00:

sessione di firme con i maestri Hideyuki Furuhashi e Betten Court presso l’area autografi Comicon;

ore 16.45-18-00:

sessione di firme con Juan José RYP.

Venerdì 26 aprile

ore 10.00-13.00:

sessione di firme con Paolo Eleuteri Serpieri;

ore 11.30-12.30:

sessione di firme con Juan José RYP;

ore 15.00-16.30:

sessione di firme con i maestri Hideyuki Furuhashi e Betten Court;

ore 16.45-18.00:

sessione di firme con Juan José RYP.

sabato 27 aprile

ore 11.00-13.00:

sessione di firme con Paolo Barbieri;

ore 11.30-12.30:

LIVE SKETCH ACADEMIA

Hideyuki Furuhashi e Betten Court, autori di Vigilante – My Hero Academia Illegals, si esibiscono in una live performance, disegnando dal vivo e raccontandoci il loro lavoro di mangaka.

Partecipanti: Hideyuki Furuhashi e Betten Court (autori), Yusuke Sato (redattore), Cristian Posocco (moderatore);

ore 11.30-12.30:

sessione di firme con Juan José RYP;

ore 14.00-15.00:

Ring con con Juan José RYP e Mariano Di Biase (Nathan Never);

ore 15.00-16.30:

sessione di firme con i maestri Hideyuki Furuhashi e Betten Court;

ore 16.45-18.00:

sessione di firme con Juan José RYP;

ore 16.45-18.45:

sessione di firme con Paolo Barbieri.

domenica 28 aprile

ore 11.00-12.00:

ILLEGAL SHOW

Lavorare in un universo narrativo tanto stimolante e articolato come quello di My Hero Academia, la serie manga del momento, è un onore e un onere riservato a pochi. I maestri Hideyuki Furuhashi e Betten Court, autori di Vigilante – My Hero Academia Illegals, ci illustreranno il loro approccio al setting e ai personaggi creati da Kohei Horikoshi e ci parleranno di loro e della loro esperienza in Italia.

Partecipanti: Hideyuki Furuhashi e Betten Court (autori), Yusuke Sato (redattore), Dario Moccia (moderatore);

ore 11.00-13.00:

sessione di firme con Paolo Barbieri;

ore 12.00-13.00:

sessione di firme con Juan José RYP;

ore 14.00-15.30:

sessione di firme con i maestri Hideyuki Furuhashi e Betten Court.

Dal 25 al 28 aprile 2019 siete tutti invitati agli appuntamenti di Edizioni Star Comics e Star Shop Distribuzione a COMICON 2019!

Per partecipare agli eventi organizzati da Edizioni Star Comics e Star Shop Distribuzione a Comicon 2019 dovrete recarvi a Napoli, presso il complesso Mostra d’Oltremare, agli ingressi di Piazzale Vincenzo Tecchio n. 50, via Kennedy e via Terracina, e via John Fitzgerald Kennedy n. 54 (rispettivamente, per i biglietti giornalieri e per abbonamenti e accrediti), da giovedì 25 a domenica 28 aprile 2019: qui potrete trovare tutte le informazioni riguardanti i biglietti.