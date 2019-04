Universal Pictures al Romics 2019 con Spider-Man Un nuovo universo

Universal Pictures Home Entertainment Italia sarà presente dal 4 al 7 aprile al Romics 2019 – Festival internazionale del fumetto, dell’animazione e dei games – con una serie di appuntamenti dedicati al grande cinema, in programma sul palco del Movie Village, Padiglione 5.

Per l’occasione verrà omaggiato il film rivelazione di quest’anno, nonché vincitore del premio Oscar per il Miglior film d’animazione dell’anno: Spider-man: Un nuovo universo, con un panel dedicato che analizzerà il nuovo corso intrapreso dall’amichevole Spider-man di quartiere.

A questa conversazione, interverranno Simone Giorgi, Senior Product Manager – Animation di Universal Pictures Home Entertainment Italia; Andrea Fornasiero, autore per MyMovies; Andrea Svuatoni, autore per Screenweek.it; Domenico Misciagna, autore per Comingsoon.it; con la moderazione di Max Giovagnoli.

L’appuntamento è per domenica 7 aprile alle ore 17.15, per celebrare l’uscita in Dvd, Blu-ray, Blu-ray 3D, 4k Ultra HD e Digital HD di Spider-man: Un nuovo universo il prossimo 10 aprile.

Sempre domenica 7 aprile, subito a seguire alle 17.40, un altro appuntamento da non perdere: un interessante panel dedicato al sempre più attuale rapporto uomo-macchina all’interno dei film Bumblebee, spin-off e rinascita della celebre saga di Transformers, e Macchine mortali, l’ultimo film prodotto dal visionario Peter Jackson.

Con gli interventi di Filippo Salamone, Senior Product Manager – Franchise e Andrea Valentini – Product Manager New release di Universal Pictures Home Entertainment Italia, sempre insieme ad Andrea Svuatoni, Domenico Misciagna e Max Giovagnoli. Bumblebee sarà disponibile dal 17 aprile in Dvd, Blu-ray, 4k Ultra HD e Digital HD con Universal Pictures Home Entertainment Italia.

Ci saranno grandi photo-opportunity dedicate a questi film e, durante gli appuntamenti, saranno proiettati contenuti video in esclusiva tratti dagli extra delle edizioni home video, che saranno presentate in esclusiva nazionale nei rispettivi formati di uscita proprio in occasione del panel.