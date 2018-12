Bandai annuncia l’arrivo in edicola della collezione Go Nagai Robot Mini Figures

Presentata in occasione del Lucca Comics and Games 2018, Bandai Namco ha annunciato l’arrivo in Edicola a partire dal 27 Dicembre, della Go Nagai Robot Mini Figures Collection.

I Robot di Go Nagai arrivano in Edicola

Se siete cresciuti con Goldrake, Mazinga e tutti gli altri robottoni, allora sarete lieti di sapere che la splendida collection di mini action figure rappresentanti i celebri personaggi degli Anime che hanno accompagnato la storia di molti, saranno disponibile in Edicola a partire dal 27 Dicembre.

La raccolta completa è composta da 12 robottoni in scala ridotta e deformati per l’occasione. La prima uscita include Mazinger Z, seguito da Great Mazinger, Ufo Robot Grendizer e naturalmente Jeeg Robot d’Acciaio.

Collana : Go Nagai Robot Mini Figures

: Go Nagai Robot Mini Figures Data uscita in edicola: 27/12/2018

27/12/2018 Altezza mini figures : circa 5 cm

: circa 5 cm Prezzo : 4,99 € cad con booklet incluso

: 4,99 € cad con booklet incluso Booklet: 16 pg con le schede e curiosità sui robot

Tra i personaggi che compongono la collezione troviamo: