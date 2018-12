One Piece: Nasce il gioco Escape a Singapore

Il gruppo I-Freek Santa Fund apre a Singapore il primo gioco Escape basato sul Manga di Eiichiro Oda, disponibile da oggi al 13 Febbraio 2019.

One Piece: Il Manga di Eiichiro Oda prende vita con una Escape Room

One Piece Puzzle Hunt è un Real Escape Game in cui i partecipanti devono indagare sugli enigmi e risolvere misteri allo scopo di fuggire. Coloro che non riusciranno a risolvere la storia, tuttavia riceveranno una sorta di premio di consolazione esclusivo.

All’interno della location (Resorts World Sentosa) è stato allestito anche il Maritime Experiential Museum che sarà aperto fino a 1 Gennaio 2019.

Nella mostra sarà possibile visitare la galleria delle illustrazioni dei 20 anni del Manga, provare un’esclusiva esperienza virtuale con il lavoro prodotto da Eiichiro Orda, creatore di One Piece e acquistare nel negozio alcuni gadgets esclusivi con la possibilità di ottenere una carta originale “Hello, One Piece” che potrà essere utilizzata come biglietto di trasporto a Singapore.

One Piece è una degli Anime più popolari in Giappone con oltre 440 milioni di Manga prodotti in tutto il mondo, disegnato da Eiichiro Oda nel 1997 e distribuito in Italia da Star Comics dal 2001. Narra le avventure di Rufy, un ragazzo che raccoglie attorno a sé una ciurma inseguendo il sogno di diventare Re dei Pirati.

Pronti a salpare in alto mare?