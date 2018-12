Yamato Video annuncia l’arrivo in Edicola della Daitarn 3 3D Collection

Dopo il successo delle serie animate firmate Tatsunoko, i cofanetti in DVD e Bluray e la collection di action figure a tema robottoni, Yamato Video annuncia l’arrivo in edicola di un nuova serie di statuine dedicate a celebre Daitarn 3.

Yamato Video in collaborazione con La Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera, è lieta di annunciare l’arrivo in Edicola della Daitarn 3 3D Collection, una serie di modellini inediti, tratti dai protagonisti della serie animata firmata Sunrise.

Ogni uscita è accompagnata da un booklet che include curiosità e informazioni oltre che disegni inediti sui personaggi della serie animata creata da Yoshiyuki Tomino! La collezione consiste in ben 60 differenti modellini, il cui costo è di 13,99€ caduno con uscita settimanale a partire da Gennaio 2019.

Se vi recate a Milano prezzo lo Shop Yamato in via Tadino, potrete ammirare la collezione in Anteprima in esposizione. L’imbattibile Daitarn 3 una serie animata di genere mecha realizzata dall’autore di Gundam con la collaborazione di Kunio Ōkawara, Takeo Watanabe e Yūshi Matsuyama.

La serie composta di 40 episodi, fu realizzata nel 1978 e trasmessa per la prima volta in Italia nel 1980.