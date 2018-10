Keiichiro Kimura: Addio al creatore dell’Uomo Tigre

Lutto nel mondo dei Manga, muore il creatore dell’Uomo Tigre “Keiichiro Kimura”, scomparso all’età di 80 anni a causa di un infarto.

Addio all’Uomo Tigre

Kimura inizio la sua carriera nella Toei Animation nel lontano 1961, lavorando come animatore e character designer per Cyborg 009 e l’Uomo Trigre, dando il suo contributo anche in opere come Superauto Mach 5, Lupin III e Casshern Sins.

Il figlio Takahiro ha annunciato la morte di Kimura tramite un Tweet sul Social Network, affermando che suo padre vivrà dentro di lui con il lavoro svolto in molti anni. L’Uomo Tigre fece il suo esordio nel lontano 1969, seguito da una seconda stagione nel 1981 e una terza nel 2016.

La particolarità della serie risiedeva nella presenza di un Ring innovativo ed originale, cosi esteso da offrire il giusto tributo alle mosse dei lottatori. Il successo del Manga permise la realizzazione di serie animate, un film in live action, gadget a tema e molto altro.

Nel 2008 fu pubblicata la prima serie in DVD da De Agostini con la collaborazione di Yamato Video. Con la morte di Kimura scompare anche un pezzo di storia dell’animazione giapponese.