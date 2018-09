BLACK PARADOX arriva il 23 Gennaio 2019

Un nuovo, terrificante incubo su carta del maestro Junji Ito entra a far parte del catalogo di Edizioni Star Comics: stiamo parlando del volume unico BLACK PARADOX. Un quartetto di sconosciuti si riunisce per porre fine alle rispettive angosce con un suicidio di gruppo, ma qualcosa non va come previsto, e le porte dell’aldilà vengono violate…

BLACK PARADOX disponibile da Gennaio 2019

Quali saranno le conseguenze? Tensione, fantascienza e soprannaturale in un prestigioso volume che arricchirà la vostra biblioteca, disponibile in fumetteria, libreria e Amazon dal 23 Gennaio 2019. Il maestro Junji Ito sarà ospite di Edizioni Star Comics a Lucca Comics & Games 2018!

Quattro nickname per quattro aspiranti suicidi che si sono conosciuti su un oscuro sito internet. Determinati a togliersi la vita per fuggire dalle proprie ansie, ossessioni e paranoie, sono in cerca della morte perfetta, ma si troveranno invece a varcare la soglia che conduce a una macabra avventura… Un nuovo, terrificante incubo su carta del maestro dell’orrore Junji Ito.

Nato a Gifu nel 1963, Junji Ito lascia la professione di dentista per dedicarsi a tempo pieno al fumetto dopo aver vinto il premio “Kazuo Umezu” nel 1987. Dalle sue opere sono stati tratti numerosi film d’animazione e live-action, di cui spesso lo stesso Ito cura la sceneggiatura.

Il suo tratto è, allo stesso tempo, realistico e caricaturale, efferato e disturbante quanto elegante e composto. Le sue tematiche principali sono i disturbi ossessivo-compulsivi, le paure ataviche, il fascino dell’autodistruzione e la deformazione del corpo (inteso non tanto come metafora del corpus sociale quanto come rappresentazione fisica del subconscio).