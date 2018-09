Go Nagai Robot Collection torna in edicola

Go Nagai annuncia ufficialmente l’arrivo o meglio dire ritorno in edicola della Robot Collection, si parte con Ufo Robot Goldrake e si prosegue con tutti gli altri robottino che hanno fatto la storia degli Anime giapponesi.

Correva l’anno 2013 quando Go Nagai lancio questa interessante iniziativa, a distanza di anni torna in edicola con la Gazzetta dello Sport a partire dal 20 Settembre con uscita settimanale al costo di 5,99 euro per la prima e 12,99 euro per le restanti.

50 robot far cui Jeeg Robot, Ufo Robot, Mazinger e Mazinger Z… Tutti gli eroi d’acciaio delle mitiche serie TV ti aspettano in un’imperdibile collezione di modellini perfetti in ogni dettaglio.

Di seguito vi riportiamo il piano completo:

Grendizer – 20/09/18

Jeeg – 27/09/18

Great Mazinger – 04/10/18

Duke Fleed – 11/10/18

Garada K7 – 18/10/18

Venus Alfa – 25/10/18

Hiroshi Shiba – 01/11/18

Giru Giru – 08/11/18

Tetsuya Tsurugi – 15/11/18

Takeru – 22/11/18

Generale Nero – 29/11/18

Ministro Amaso – 06/12/18

Re Vega – 13/12/18

Dianan A – 20/12/18

Gen. Scarabeth – 27/12/18

Regina Himika – 03/01/19

Doublas M2 – 10/01/19

Gen. Angoras – 17/01/19

Com. Gandal – 24/01/19

Sayaka Yumi – 31/01/19

Ministro Mimashi – 07/02/19

Nave Madre – 14/02/19

Miwa Uzuki – 21/02/19

Ministro Argos – 28/02/19

Dottor Inferno – 07/03/19

Gen. Drayato – 14/03/19

Ministro Ikima – 21/03/19

Afrodite A – 28/03/19

Koji Kabuto (Grend) – 04/04/19

Big Shooter – 11/04/19

Boss robot – 18/04/19

Jun hono – 25/04/19

Generale Flora – 02/05/19

Com. Hydargos – 09/05/19

Koji Kabuto (Maz.Z) – 16/05/19

Mikeros – 23/05/19

Ministro Zuril – 30/05/19

Maria Fleed – 06/06/19

Maschere di Ferro – 13/06/19

Barabeus – 20/06/19

Donau Alfa-1 (Lorelei) – 27/06/19

Bedo Bedo – 04/07/19

Gen. Ardias – 11/07/19

Tsubuke – 18/07/19

Biranias – 25/07/19

Dottor Kabuto – 01/08/19

Astronave Himika – 08/08/19

Marigera – 15/08/19

Gozu Gozu – 22/08/19

Mazinger Z – 29/08/19

Cogliamo l’occasione per informarvi o ricordarvi che a partire da Novembre verranno pubblicato i cofanetti da collezione degli Anime Go Nagai.