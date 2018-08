Warner Bros Television annuncia ufficialmente che The Big Bang Theory terminerà con la dodicesima stagione a causa della volontà di Jim Parsons (Sheldon Cooper) di abbandonare la serie.

Con un guadagno di 1 milione di dollari per ogni episodio, Parsons ha deciso di abbandonare la serie nonostante la proposta di ben 50 milioni di dollari, la decisione di terminare qui una delle sitcom più amate dal pubblico è stata inevitabile.

The Big Bang Theory non esisterebbe senza il Dr. Sheldon Cooper, per questo motivo a causa dell’abbandono dell’attore abbiamo deciso di chiudere qui la sitcom con 12 stagioni. Siamo eternamente grati ai nostri fan e al sostegno che ci hanno dato in questi 12 lunghi anni.

Noi insieme al cast, agli sceneggiatori e a tutta la troupe non possiamo essere che riconoscimenti per il successo dello show e vogliamo regalare una stagione finale ed un finale che porterà The Big Bang Theory ad un’epica conclusione.