Disney lancia un numero di telefono per ascoltare storie e buona notte

L’ultima trovata di Walt Disney per promuovere una nuova linea di pigiami per bambini, è un numero di telefono che i bambini possono contattare gratuitamente per ricevere la Buona Notte da Topolino o ascoltare delle storie.

Chiama Topolino per la Buona Notte

I vostri figli non riescono a dormire? Chiamate Topolino per far ascoltare loro delle storie o semplicemente la Buona Notte. Il numero da chiamare è l’1-877-764-2539, purtroppo però non resterà attivo per sempre ma solo per un arco di tempo limitato.

Se siete curiosi di ascoltare le storie ciò Topolino ha da raccontare o semplicemente volete che la celebre mascotte Disney vi dia la Buona Notte, non esitate a contattare il numero telefonico riportato.

Oltre Topolino pare sia possibile ascoltare anche la voce di Pippo e di altri celebri personaggi dell’universo Disney, che oltre ad augurare una Buona Notte, raccontano degli episodi legati alla propria giornata.

Una simpatica e gratuita iniziativa che resterà attiva per tutto il periodo di lancio dei nuovi pigiami, per cui cogliete l’attimo fuggente come si suol dire.