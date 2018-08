Nuovi dettagli sul servizio Streaming di Disney

Nel periodo compreso tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020, sarà disponibile il servizio Streaming di Disney, dove potremo vedere tutti i contenuti appartenenti alla famosa azienda, dai lungometraggi a corti, documentari, serie TV e molto altro.

Di recente Disney ha acquisito la FOX e non solo, espandendo a vista d’occhio la già generosa libreria di contenuti di cui dispone. In una recente conferenza con gli azionisti, Robert Igers “CEO DISNEY” ha affermato:

Il servizio proporrà vari pacchetti tra cui quello più ampio con ESPN e HULI inclusi, l’intento è quello di avvicinarci il più possibile alla tradizionale forma di intrattenimento proposta dalla TV via cavo.

Spetta al consumatore decidere se vuole usufruire di tutti i servizi oppure limitarsi ai solo contenuti on demand. Offriremo il pacchetto completo ad un prezzo competitivo, la strategia di Disney è quella di avere un’applicazione dai contenuti selezionati.

Il servizio proporrà tutti i contenuti in uscita il prossimo anno oltre a produzioni TV e film originali creati appositamente per il suddetto servizio, troverete dunque brand come Marvel, Pixar, Lucasfilm e 20th Century Fox.

Attualmente stiamo lavorando su nuove serie Marvel dell’universo X-Men che verranno lanciate proprio all’interno del nostro servizio.