Tekken 7: Lei Wulong, Anna Wiliams e Nega si aggiungono al roster

BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha svelato alcuni nuovi dettagli sul Season Pass 2 di TEKKEN 7. Il celebre cattivo di The Walking Dead, Negan, farà parte del Season Pass 2. Inoltre, i giocatori potranno accedere a due personaggi rientranti, cercando di padroneggiare il loro stile di combattimento e dimostrando il proprio valore contro avversari di tutto il mondo. Presto saranno disponibili maggiori informazioni sul Season Pass 2!

Tekken 7: Arriva Negan da The Walking Dead

I tuoi occhi non ti ingannano e il tuo cuore non ti sta tradendo, Negan di The Walking Dead della AMC arriverà in TEKKEN 7 per infliggere un mondo di dolore nell’universo di TEKKEN. Negan, apprezzato dai fan di The Walking Dead per il suo atteggiamento tanto carismatico quanto sinistro, è pronto a distruggere tutti i propri sfidanti nell’universo di TEKKEN 7, indipendentemente dalla loro caratura.

Lei Wulong fa il suo atteso ritorno in TEKKEN, questa volta con nuovi abiti, un nuovo approccio e i suoi letali stili: Tigre, Gru, Pantera, Serpente e Dragone. Ma i veri fan di Lei Wulong apprezzeranno anche il ritorno del suo stile dell’ubriaco nell’arena di TEKKEN 7!

Anna Williams torna per scatenare il caos in TEKKEN 7 e far impazzire sua sorella, Nina Williams! Come guardia del corpo personale di Kazuya Mishima e come seconda in comando nella G Corporation, Anna non solo ha l’intelligenza di far mangiare la polvere ai suoi avversari, ma anche l’abilità letale di combattere per sostenere la sua fama di assassina.

Continua l’esperienza di TEKKEN sul tuo smartphone! Anna sta per arrivare in Tekken Mobile nello stesso giorno in cui arriverà su console: scopri alcune delle sue mosse al termine del trailer. Anche Lei arriverà presto in Tekken Mobile, più avanti.

Scopri il nuovo aggiornamento con il nostro nuovo personaggio, Alex, e i nostri eventi estivi! Scaricalo e gioca subito gratuitamente su tekken-mobile.com . In TEKKEN 7, ogni lotta è una questione personale! Preparati a salire sul ring perché TEKKEN 7 è disponibile per PlayStation4, Xbox One e STEAM per PC.