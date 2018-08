Edizioni Star Comic annuncia il DRAGON BALL SUPER DAY

Star Comics e BANDAI NAMCO Entertainment annunciano il DRAGON BALL SUPER DAY che si terrà all’Aquafan di Riccione sabato 11 agosto, a seguire tutti i dettagli.

Dragon Ball Super Day: Dimostra il tuo potenziale all’Acquafan di Riccione

Fa caldo, fa molto caldo… in questi momenti cosa c’è di meglio di una giornata di sole e divertimento presso il più grande parco acquatico italiano, in compagnia dei personaggi del manga più famoso della storia?

Edizioni Star Comics, Giochi Preziosi, Bandai Namco, Diramix, Boing, Panini e il parco acquatico Aquafan di Riccione vi danno appuntamento all’11 Agosto per il DRAGON BALL SUPER DAY, in compagnia di Goku & co.! L’evento, organizzato da Starbright, è ricco e articolato: dalle ore 10.00 alle 18.30 presso Walky Cup troverete il Dragon Ball Super Village con tante e diverse attività:

tornei del video game Dragon Ball FighterZ , offerti da Bandai;

, offerti da Bandai; area play con giocattoli;

area lettura fumetti;

bowling;

ruota della fortuna con premi;

area scambio lamincard;

corner tattoo and hairstyle blu.

Alle 15.30 presso la Piscina Onde ci sarà la Maxi Onda Energetica: tenetevi pronti per la più grande Kame-Hame-Ha mai vista prima in un parco acquatico! Se invece vorrai incontrare Goku e Vegeta, la coppia dei Saiyan ti aspetta:

alle 10.00 all’ingresso di Aquafan;

alle 12.00 alla Baby Schiuma;

alle 15.30 alla Piscina Onde;

alle 18.00 all’uscita di Aquafan.

Ad attendere i partecipanti al DRAGON BALL SUPER DAY ci saranno gadget, premi e sorprese di tutti i tipi; Edizioni Star Comics offrirà a tutti un sample reading book di DRAGON BALL SUPER n. 1, il primo volume del nuovo capitolo dell’epopea dei Saiyan, scritto e disegnato dal maestro Toyotaro, che non ha bisogno di presentazioni!

11 agosto 2018: siete tutti invitati al DRAGON BALL SUPER DAY presso l’Aquafan di Riccione!