Milano Comics & Games e Expo Elettronica MalpensaFiere, 8 e 9 settembre 2018

Sabato 8 e domenica 9 settembre a MalpensaFiere, Busto Arsizio (VA) tornano Milano Comics & Games e Expo Elettronica. La Fiera del Fumetto, del gioco e multimedia e l’evento electronic consumer più longevo d’Italia sono un connubio da non perdere per un week end di fine estate ricco di sorprese.

Sorpresa e divertimento garantiti sono dalla nona edizione del Milano Comics&Games la kermesse a base di fumetti, comics, manga, cosplay, giochi oltre a esibizioni e meet and greet con ospiti nazionali e internazionali.

Il settore commerciale è interamente dedicato al mondo dei fumetti, manga, anime, modellini, action figures, comix, proiezioni di anime giapponesi, telefilm, videogiochi, retrogames, giochi da tavolo, miniature, tornei di carte collezionabili, role playing games, e kpop music.

Ma Milano Comics&Games è anche il palcoscenico di numerosi ospiti.

Guest star di questa edizione è il grande Davide Fabbri, artista internazionale che lavora per Marvel America alla serie Star Wars e autore del manifesto ufficiale di questa edizione di Milano Comics & Games. Del manifesto verrà realizzata una litografia formato A4, stampata in 00099 copie numerate e firmate dall’autore e che saranno regalate ad altrettanti fortunati visitatori presso lo stand Dada Editore.

Per i collezionisti prosegue la collaborazione con Poste Italiane per il consueto annullo postale con le cartoline contenenti le immagini dei manifesti ufficiali di Milano Comics, fra cui quelli di Stefano Babini, altro grande autore di cui è attesa a breve una storia di Tex a colori per Sergio Bonelli Editore.

Tutti gli amanti del fumetto non possono perdersi la Self Area Autoproduzioni, sezione dedicata ai produttori indipendenti, che regala spazio a realtà meno conosciute ma di grande valore, realizzata in collaborazione con Dada Editore.

Una delle anime del Milano Comics and Games è l’area Cosplay, con workshop, esibizioni e contest dal palco, il cuore pulsante della manifestazione, dove si alternano ospiti e iniziative che faranno scatenare il pubblico di Milano Comics & Games.

Si inizia sabato 8 con una gara di dance cover per ballare le song più amate del Kpop, in collaborazione con il KST – Kpop Show Time, mentre domenica le bellissime Kiseki Shiny, il gruppo ispirato alle idol giapponesi, ci fanno ballare con tantissime coreografie tratte dal mondo Love Live. Sul palco, tutti possono essere protagonisti, sfidandosi a Just Dance 2018: 16 concorrenti in sfida, ad eliminazione diretta con un bellissimo premio per il vincitore.

Il megaschermo di Milano Comics & Games diventa l’interfaccia diretta con instagram, le foto e i post con #milanocomics2018, per tutta la durata della manifestazione, sono condivisi con tutto il pubblico.

Domenica 9 alle ore 14 prende il via la Gara Cosplay dove centinaia di ragazzi si trasformano in super eroi, principesse, protagonisti di manga, videogames e anime, con tanti costumi Original, Steampunk e Gothic Lolita e verrà inoltre proclamato il vincitore della seconda edizione del Cosplay Sinergy, scelto tra sedici finalisti, che si aggiudicherà un soggiorno per due persone a MCM London Comicon.

Per i game addicted sfide mozzafiato nella Gameplay Arena, con i migliori videogiochi del momento: Overwatch, Hearstone, League of Legends, Fortnite, Minecraft e Fifa 18 in collaborazione con Manutus. Non solo gaming virtuale, ma spazio anche al gioco di carte e da tavolo con le aree dedicate al mondo di Force of Will, con demo e tornei ufficiali by Game Trade Distribuzione e i tantissimi giochi Cosplayou, dove divertirsi e acquistare le ultime novità.

In contemporanea con Milano Comics Games si svolge Expo Elettronica il temporary store di low cost a cui partecipano circa 200 operatori, di provenienza nazionale, con una ricca offerta di elettronica professionale, di consumo e di articoli digitali e componenti ‘introvabili’.

Appuntamento a MalpensaFiere, per scoprire tutte le anime di Expo Elettronica e Milano Comics&Games!