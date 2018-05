Koch Media: Le Novità Home Video di Giugno 2018

Giugno è alle porte, scopriamo insieme tutte le nuove uscite Home Video di Koch Media nei formati DVD e Bluray. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord.

Tutte le uscite KochMedia di Giugno

SLUMBER-IL DEMONE DEL SONNO

GENERE: HORROR

FORMATO: DVD, Blu-Ray

DATA D’USCITA: 14/06/2018

Alice, affermata dottoressa che si occupa di disturbi del sonno, quando era ancora una bambina ha visto il fratellino morire in seguito a una crisi di sonnambulismo, evento dal quale non si è mai totalmente ripresa. Un giorno nella clinica dove lavora si presentano i coniugi Morgan, già reduci dal lutto in tenerissima età di un figlio, insieme ai due bambini Daniel ed Emily: negli ultimi tempi tutti i membri della famiglia e in particolare il più piccolo hanno cominciato a manifestare inquietanti disturbi del sonno…

Edizione Midnight Factory Limitata con Booklet

Narrazione horror che trae spunto da un disturbo reale e piuttosto comune

Coinvolgente horror che si posiziona nel filone onirico del genere

PJ MASKS – SALVIAMO L’ESTATE!

GENERE: ANIMAZIONE

FORMATO: DVD

DATA D’USCITA: 14/06/2018

E’ il momento di essere un eroe! Unisciti a Gattoboy,Gufetta e Geco e alle loro missioni nella notte contro i malvagi per far sì che il giorno seguente vada tutto bene! Lunetta trasforma un Cameron sonnambulo in una marionetta. Toccherà ai Pj Masks intervenire per salvare la situazione.. ma Geco dovrà smettere di combinare disastri! Il nuovo treno volante del luna-park scompare, Gufetta dovrà imparare ad essere paziente per riuscire a fermare il treno volante.. guidato da Romeo!

Terzo Volume in DVD dei PJ Masks dopo lo strepitoso risultato dei volumi precedenti

Un successo straordinario in TV e in tutte le categorie di merchandising

LUTHER (STAGIONI 1-4)

GENERE: SERIE TV

FORMATO: DVD, Blu-Ray

DATA D’USCITA: 14/06/2018

John Luther, ispettore presso la Omicidi di Londra, usa la sua mente brillante e il suo spiccato senso del dovere per indagare su efferati omicidi al fianco della sua squadra. Luther è un genio per il quale il lavoro viene prima di ogni altra cosa. La sua dedizione, però, è tanto una benedizione quanto una maledizione, perché lo ha trasformato in una persona ossessiva, passionale e talvolta pericolosamente impulsiva. Luther non riesce più a impedire a se stesso di essere consumato dall’oscurità dei crimini che cerca di risolvere

Tra le top serie BBC

Altissima qualità per il genere poliziesco

Con Idris Elba vincitore di un Golden Globe (2012) e di un Screen Actors Guild Award (2016) come Miglior Attore, recentemente apparso in “Avenger Infinity War” (2018), “La Torre Nera” (2017) e nella saga cinematografica di “Thor”

LIMEHOUSE GOLEM – MISTERO SUL TAMIGI

GENERE: THRILLER

FORMATO: DVD, Blu-Ray

DATA D’USCITA: 14/06/2018

Londra 1880. Nel pericoloso quartiere di Limehouse una serie di omicidi ha scosso la comunità. Questi crimini sono stati talmente truci e inspiegabili da indurre la stampa a ipotizzare l’opera di un Golem, una leggendaria creatura mostruosa appartenente alla mitologia ebraica. Di fronte a un assassino sconosciuto e senza alcuna pista da seguire, la polizia affida il caso al veterano ispettore Kildare che rischia di diventare il capro espiatorio della comunità nel momento in cui si presenterà una nuova vittima.

Con Bill Nighy (“Love Actually”, “Pirati dei Caraibi”, “Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1”), Olivia Cooke (“Bates Motel”, “Ready Player One”) e Douglas Booth (“Noah”, “Loving Vincent”)

Un Thriller in costume che richiama le atmosfere di “Sweeney Todd” e “Penny Dreadful”

CONTRACTED: PHASE 1 + PHASE 2

GENERE: HORROR

FORMATO: DVD, Blu-Ray

DATA D’USCITA: 14/06/2018

Le malattie a trasmissione sessuale colpiscono soprattutto i giovani al di sotto dei 25 anni ma Samantha sembra non ricordarsene quando ad una festa incontra un misterioso sconosciuto, con cui fa sesso senza alcuna protezione. Molto presto gli effetti di quella notte cominciano però a palesarsi: Samantha crede di aver contratto un morbo molto virulento che ben presto si rivelerà essere qualcosa di molto più terrificante di quanto immaginasse.



KATE & MIM-MIM: ESPRIMI UN DESIDERIO

GENERE: ANIMAZIONE

FORMATO: DVD

DATA D’USCITA: 14/06/2018

Kate è una dolcissima bambina, un vortice infinito di energia. Insieme, lei e Mim-Mim, coniglio di peluche dal cuore tenero ma spesso goffo, formano la coppia perfetta. Assieme ai loro amici giocattoli Gobly, Tack, Lily e Boomer, usano la loro immaginazione per vivere numerose e divertenti avventure nel mondo fantastico di Mimi-Loo.

BAT PAT- UNA FESTA FANTASMOSA

GENERE: ANIMAZIONE

FORMATO: DVD

DATA D’USCITA: 14/06/2018

Anche Fogville ha la sua leggenda metropolitana! Si narra infatti che ogni anno il fantasma del Capitano Osso di Mare torni ad infestare la città per cercare il suo prezioso tesoro. Rebecca non vuole perdere l’occasione di scoprire se la leggenda sia vera e durante questa avventura stregata dovrà incontrare molte più creature soprannaturali di quante potesse immaginare, tutte riunite per una festa speciale.

VENDETTA FINALE

GENERE: AZIONE

FORMATO: DVD, Blu-Ray

DATA D’USCITA: 14/06/2018

Un avvocato decide di chiudersi in un silenzio di protesta dopo la morte della moglie e della figlia. Farà di tutto per scoprire chi le ha uccise per dare spazio alla sua sete di vendetta.