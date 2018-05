Micronauti: Il ritorno di Hasbro nei Cinema

Chi non è cresciuto con i giocattoli di HASBRO e con i celebri Micronauti? In data odierna siamo venuti a conoscenza, dell’arrivo nei Cinema del film ufficiale dei Micronauti, prodotto da Paramount. In concomitanza con l’annuncio, sono state mostrate a Las Vegas le prime immagini dello spin-off dei Transformers, il reboot di G.I. Joe e il film di Dungeons & Dragons.

HASBRO torna al Cinema con i Micronauti

Paramount Pictures e Bad Robot hanno annunciato che il film entro in produzione nel lontano 2009 con una prima bozza composta da Paul Wernick e Rhett Reese. Nel 2015 lo sceneggiatore Tom Wheeler fu ingaggiato per scrivere il copione ma il progetto venne abbandonato poco tempo dopo.

Oggi, a distanza di 3 anni torna in vita e debutterà nei Cinema in data da definire, probabilmente tra il 2019 e 2020. La serie di giocattoli Micronauti fu commercializzata negli USA per la prima volta nel lontano 1976, a 2 anni dal lancio in Giappone.

Fu realizzata anche una serie a fumetti nel 1979, dove la squadra di Micronauti doveva fronteggiare il temibile Baron Karza. Nei primi anni 2000 furono lanciate 2 brevi serie a fumetti. Concludiamo anticipandovi che sono attualmente in fase di produzione: Spaceknight e M.A.S.K.