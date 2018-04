Addio al sergente Hartman di Full Metal Jacket

Tramite Deadline veniamo a conoscenza della scomparsa del celebre Sergente Hartman di Full Metal Jacket, morto all’età di 74 anni a causa di alcune complicazioni a seguito di una polmonite.

Addio al sergente Hartman

Bill Rogan, agente dell’attore afferma:

Il Sergente Hartman era un uomo duro e dai saldi principi in Full Metal Jacket ma nella realtà R.Lee Ermey era un uomo legato alla famiglia, un’anima gentile, generoso con tutti coloro che lo circondavano.

In passato l’attore ebbe diversi problemi con la legge, tanto da costargli l’arresto. Gli fu posta di fronte una duplice scelta, andare in carcere o prestare servizio militare, cosi decide di intraprendere la carriera nell’esercito.

Dal 1961 al 1972 fu arruolato nei marines, costretto a ritirarsi a causa di una disabilita medica. Lasciato il servizio fu ingaggiato per ricoprire il ruolo del Sergente Hartman in Full Metal Jacket, uscito nel 1987.

Ricordiamo l’attore per aver recitato in X-Files, Dr.House e molti altri, oltre ad aver prestato la voce in SpongeBob, I Simpson, I Griffin e Kung Fu Panda (giusto per citarne qualcuno), inoltre ha rivestito il ruolo dei soldatini in Toy Story.