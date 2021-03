I migliori MMORPG Anime

In questi giorni ho avuto modo di testare numerosi MMORPG con grafica Anime, ed oggi sono qui per condividere con voi una lista di quelli che ritengo siano i migliori in circolazione.

Prima di lasciarvi alla lista degli MMORPG con tanto di descrizione, pro e contro, voglio dirvi cosa si intende per MMORPG,per coloro che non lo sanno un MMORPG ossia Massive Multiplayer Online RPG è un gioco di ruolo giocabile completamente e unicamente online. E’ possibile interagire e parlare con altri giocatori attraverso la chat pubblica o privata. Quando un RPG è giocabile Online allora diventa un MMORPG.

Fatta questa premessa vi riporto la lista dei migliori MMORPG con grafica Anime :

Latale

Florensia

ElSword

EdenEternal

Fiesta

Cloud Nine

Grand Chase

Grand Fantasia

MapleStory

Dragon Nest

Divina

Battle of Destiny

Flyff

Remnant Knights

Spirit Tales

Questi sono solo alcuni degli MMORPG Anime che ho avuto modo di testare, ve ne sono molti altri che purtroppo per ora sono offline per aggiornamenti o addirittura hanno chiuso i battenti. Alcuni dei giochi citati in alto hanno combattimenti in tempo reale il che significa che dovrete premere voi i tasti per attaccare o difendervi, altri invece sono i classici MMORPG dove bisognerà cliccare una sola volta per fare attaccare il vostro personaggio automaticamente cosi come per quanto riguarda il movimento.

Se da una parte è negativo perchè vi toglie tutto il divertimento di potervi sfogare sui vostri avversari, dall’altra questo tipo di attacco è comodo in quanto mentre colpite gli avversari potete chattare, consultare l’inventario, la mappa e quanto altro ancora. Gli unici contro è che molti di essi sono in lingua inglese e impiegano diverso tempo nel caricamento come ad esempio Dragon Nest. Per il resto sono tutti fantastici, divertenti, coinvolgenti. Se amate giochi in 2D vi consiglio ElSword o Grand Chase se invece volete dei giochi in 3D con il massimo dell’esplorazione, Dragon Nest, Florensia oppure Eden Eternal.