Berserk va in vacanza: Annunciata la pausa estiva per il Manga

Uno dei manga seinen che ha conquistato tantissimi fan in tutto il mondo è Berserk. Questo manga sarà per sempre legato al suo mangaka, Kentaro Miura, morto tragicamente nel 2021. Dalla sua scomparsa, tutto il mondo degli appassionati di manga e anime ha pianto uno dei più grandi professionisti del settore. Per quasi un anno, molti fan accaniti della brutale serie seinen hanno creduto che la storia di Guts e la Squadra dei Falchi si fosse conclusa prematuramente. Tuttavia, non sarà così, poiché il mangaka e amico di Miura, Kouji Mori, e gli sceneggiatori dello Studio Gaga, porteranno avanti il lavoro servendosi degli appunti e delle dichiarazioni condivise da Miura su come voleva che Berserk proseguisse e si concludesse.

Il ritorno del manga e la pausa estiva

Ed infatti il manga è tornato con nuovi capitoli, ma con il presente articolo vogliamo riportare che sfortunatamente Young Animal ha annunciato una pausa estiva di Berserk. Questa pausa, sebbene deludente per i fan, permetterà agli autori di prendersi il tempo necessario per assicurarsi che la storia prosegua nel modo migliore possibile, rispettando la visione originale di Miura.

La trama attuale e il futuro di Berserk

Nell’ultimo capitolo rilasciato, “Lo Spadaccino Nero”, Guts stava lottando con l’idea di aver perso ancora una volta l’amore della sua vita, Casca. Ma in realtà, il membro della Squadra dei Falchi potrebbe essere ancora vivo, in quanto rapito da Griffith, il grande villain della serie. La storia si sta sviluppando in modo avvincente, con Guts e i suoi alleati che sono di nuovo sotto attacco dopo la distruzione di Elfhelm. Il capitolo precedente si è concluso con un colpo di scena interessante, lasciando i lettori con molte aspettative per i prossimi sviluppi.

Il futuro dell’anime di Berserk

Dal versante dell’adattamento anime, Berserk deve ancora rivelare se ci sarà un nuovo progetto in arrivo. Dopo l’uscita di Berserk: Memorial Edition, il franchise non ha più rilasciato dichiarazioni relative al suo ritorno anche sul piccolo schermo. Tuttavia, considerando il vasto materiale ancora da coprire nella trama e le molte battaglie epiche che potrebbero ricevere un adattamento animato, è probabile che gli appassionati possano aspettarsi un ritorno dell’anime in futuro.

Nonostante la tragica scomparsa di Kentaro Miura, il creatore di Berserk, la serie manga continua grazie al lavoro di Kouji Mori e dello Studio Gaga, che stanno portando avanti la storia seguendo le indicazioni e le idee condivise da Miura. Sebbene ci sia stata una pausa estiva annunciata per Berserk, i fan possono ancora essere fiduciosi che la storia di Guts e la Squadra dei Falchi continuerà nel modo in cui il mangaka originariamente desiderava. Nel frattempo, i lettori possono godersi l’attuale trama avvincente e restare in attesa di futuri sviluppi. E per quanto riguarda l’adattamento anime, nonostante non siano state rilasciate dichiarazioni ufficiali, è probabile che il franchise di Berserk tornerà sullo schermo, regalando ai fan la possibilità di rivivere le epiche battaglie del mondo di Berserk in forma animata.