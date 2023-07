Star Comics riporta One Piece in edicola: una collezione speciale per i fan italiani

La casa editrice italiana Star Comics ha annunciato attraverso la propria pagina Facebook ufficiale una notizia entusiasmante per i fan di One Piece. In collaborazione con La Gazzetta dello Sport e Tv Sorrisi e Canzoni, Star Comics porterà in edicola una collezione speciale che include tutti i 105 volumi del famoso manga Shonen, scritto e disegnato dall’acclamato autore Eiichirō Oda. Questo annuncio rappresenta un evento imperdibile per tutti i fan di One Piece, che si è affermato come un vero e proprio fenomeno cult in tutto il mondo.

Una collezione speciale per i fan italiani

La collezione speciale di One Piece proposta da Star Comics offre ai lettori italiani l’opportunità di possedere i 105 volumi della serie in un formato esclusivo, caratterizzato da alette, contenuti extra e una cartolina con l’immagine di copertina in ogni uscita. La prima uscita della collezione è prevista per il 7 luglio, che includerà il primo volume di One Piece. Questa edizione sarà disponibile in edicola al prezzo di 4,99 euro, insieme all’acquisto de La Gazzetta dello Sport o Tv Sorrisi e Canzoni. Inoltre, i lettori che acquisteranno il primo volume riceveranno un poster in regalo.

Il successo di One Piece

One Piece ha conquistato il cuore di milioni di lettori fin dalla sua pubblicazione in Giappone. Star Comics ha iniziato la pubblicazione dei volumi corrispondenti agli albi giapponesi il 1º luglio 2001, e il volume più recente pubblicato è il numero 104, con il 105 previsto per il 2 agosto. La storia ruota attorno al protagonista Monkey D. Rufy, un giovane che ottiene il potere di diventare elastico dopo aver mangiato un Frutto del Diavolo. Rufy si imbarca in un’avventura per diventare il Re dei Pirati e recluta una ciurma di compagni lungo il suo cammino.

L’impatto globale di One Piece

L’anime tratto dal manga, prodotto dallo studio Toei Animation, ha fatto il suo debutto nel 1999 e continua ad essere trasmesso ancora oggi. In Italia, è stato trasmesso su Italia 1 a partire dal 5 novembre 2001 e successivamente su Italia 2 nel 2012. Il successo di One Piece è stato straordinario, con numerosi volumi del manga che hanno raggiunto record di vendite e tirature iniziali in Giappone. Nel 2015, One Piece è stato inserito nel Guinness dei Primati come la serie a fumetti disegnata da un singolo autore con il maggior numero di copie pubblicate. Attualmente, One Piece è il manga più venduto al mondo, con oltre 500 milioni di copie in circolazione nel 2022.

Il futuro di One Piece

Nonostante il grande successo, Eiichirō Oda sta lavorando all’arco narrativo conclusivo di One Piece, anche se la fine effettiva della serie è ancora lontana. I fan possono continuare a seguire le avventure di Rufy e della sua ciurma mentre si avvicinano alla loro destinazione finale nel meraviglioso mondo di One Piece. La possibilità di possedere l’intera collezione di volumi rappresenta un’opportunità emozionante per i fan italiani di immergersi ancora di più in questo affascinante universo creato da Oda.

La collaborazione tra Star Comics, La Gazzetta dello Sport e Tv Sorrisi e Canzoni per portare la collezione speciale di One Piece in edicola rappresenta un’occasione imperdibile per i fan italiani del celebre manga. L’opportunità di possedere tutti i 105 volumi in un formato speciale arricchito da contenuti extra è un vero tesoro per gli appassionati di One Piece. Con il suo impatto globale e il suo straordinario successo, One Piece rimane una delle serie manga più amate e popolari di tutti i tempi, e la sua avventura emozionante continua a conquistare i cuori dei lettori di tutto il mondo.