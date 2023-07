One Piece: La reazione dei fan all’assenza di Rufy

One Piece, il celebre manga di Eiichiro Oda, si trova attualmente nel suo arco narrativo finale dopo oltre 20 anni di serializzazione. Tuttavia, al momento il manga è in pausa poiché Oda sta recuperando da un intervento per risolvere il suo problema di astigmatismo. Le sue condizioni sono ottimali e si sta riprendendo, in modo da poter tornare a lavorare sul manga a luglio.

In questa fase, l’attenzione degli eventi post-Wano si è spostata su alcuni dei tanti personaggi secondari, seppur importanti, e il protagonista, Monkey D. Rufy, è assente da molto tempo. Questa situazione insolita ha suscitato reazioni inaspettate e opinioni tra i fan.

One Piece: L’attesa per il ritorno di Rufy mentre l’attenzione si sposta sui personaggi secondari

L’utente Twitter di nome Sagar ha dato il via a una discussione sottolineando che Rufy non compare nel manga da tre mesi. Alcuni lettori hanno reagito in modo scherzoso, affermando che quando Rufy tornerà, sarà già diventato il Re dei Pirati. Altri, invece, non hanno mostrato disappunto per la sua assenza.

Questa considerazione potrebbe sorprendere, ma è comprensibile. Infatti, alcuni lettori hanno espresso il loro apprezzamento per l’assenza di Rufy, sottolineando che il manga si trova attualmente al suo apice. Questi fan non riescono a comprendere coloro che trovano i personaggi secondari di One Piece noiosi. Infatti, pochi manga riescono a caratterizzare in modo così efficace i personaggi secondari come fa One Piece.

C’è persino chi afferma di aspettare ancora alcuni capitoli prima di tornare a vedere Rufy e gli altri membri della sua ciurma. Questi fan sembrano più interessati a un altro scontro tra Aokiji e Garp.

Può sembrare sorprendente che il pubblico non senta la mancanza del protagonista principale. Tuttavia, un’altra ragione per questa situazione è il lungo arco di Wano, che si è concentrato costantemente su Rufy, trascurando di fornire aggiornamenti su personaggi come Shanks, Barbanera, Sabo e Buggy, che sono apparsi solo nei capitoli più recenti dell’arco narrativo attuale.

Oda ha confermato che One Piece si sta avvicinando alla sua conclusione con l’Arco di Egghead, ma ha anche assicurato ai lettori che la storia non terminerà presto. I fan possono quindi aspettarsi ancora molti avvincenti capitoli di avventure e colpi di scena nel mondo di One Piece.

Nonostante l’assenza di Rufy e l’attenzione sui personaggi secondari, i lettori sono ancora affascinati dalla narrazione e continuano ad apprezzare il mondo complesso e coinvolgente creato da Eiichiro Oda. Mentre il manga si prepara al suo epilogo, i fan rimangono ansiosi di scoprire come si svilupperanno le storie dei personaggi e quali destini li attendono nel mondo di One Piece.