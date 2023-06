One Piece: Il manga di Eiichiro Oda torna in una imperdibile collezione

Il mondo dei pirati sta per fare il suo ritorno trionfante con l’annuncio dell’imperdibile collezione di One Piece su Tv Sorrisi e Canzoni. Il leggendario manga di Eiichiro Oda, amato da milioni di fan in tutto il mondo, sarà disponibile in una nuova edizione che sicuramente farà felici gli appassionati di lunga data e coloro che desiderano immergersi in una nuova avventura.

Un’edizione speciale con alette e contenuti extra

La collezione di One Piece proposta da Tv Sorrisi e Canzoni presenta tutti i volumi del manga nel formato con alette, offrendo una lettura ancora più coinvolgente e un’esperienza tattile unica. Ogni volume è arricchito con contenuti extra esclusivi e, per completare l’esperienza di raccolta, include una cartolina con l’immagine di copertina del rispettivo volume. È un tesoro per gli appassionati che amano immergersi completamente nell’universo di One Piece.

Un’opportunità per tutti

La collezione di One Piece su Tv Sorrisi e Canzoni rappresenta anche una grande opportunità per coloro che desiderano avvicinarsi per la prima volta a questa straordinaria saga. Con il successo sempre crescente del franchise e l’attesissimo live action in arrivo, la collezione in edicola offre un modo accessibile per conoscere la storia di Monkey D. Rufy e della sua ciurma di pirati alla ricerca del leggendario tesoro, il One Piece.

Il piano completo dell’opera

Ecco le date di uscita dei volumi nella collezione di One Piece su Tv Sorrisi e Canzoni:

ONE PIECE – L’alba di una grande avventura – In edicola dal 07-07-2023 OP – Versus! La banda del pirata Bagy – In edicola dal 14-07-2023 OP – Volume 3 – In edicola dal 21/07/2023 OP – Volume 4 – In edicola dal 28/07/2023 OP – Volume 5 – In edicola dal 04/08/2023 OP – Volume 6 – In edicola dal 11/08/2023 OP – Volume 7 – In edicola dal 18/08/2023 OP – Volume 8 – In edicola dal 25/08/2023 OP – Volume 9 – In edicola dal 01/09/2023 OP – Volume 10 – In edicola dal 08/09/2023

La pubblicazione dei volumi continuerà fino a raggiungere il numero 104, con una cadenza settimanale. Questo permetterà ai lettori di seguire con costanza le avventure di Rufy e della sua ciurma attraverso le mirabolanti e coinvolgenti saghe dell’opera.