Dragon Ball: Un nuovo Saiyan Blue

Dragon Ball sta per lanciare un nuovo guerriero che raggiungerà il livello del Super Saiyan Blue. In questo articolo, vogliamo rivelare in anteprima il primo sguardo a questa trasformazione che sarà sbloccata da Shallot!

Dragon Ball: Arriva un nuovo Saiyan Blue

Dragon Ball è senza dubbio una delle serie shonen più famose di tutti i tempi. Dopo 40 anni dal suo debutto su Weekly Shonen Jump di Shueisha, il franchise continua ad affascinare e coinvolgere fan di diverse generazioni. Akira Toriyama, il creatore di Dragon Ball, è riuscito a creare un universo amato e adattato in molte forme diverse. Attualmente, Toriyama è impegnato con il manga della serie “Dragon Ball Super“, mentre i fan aspettano con ansia il ritorno dell’anime.

Nel frattempo, i fan possono dedicarsi ad altri progetti del franchise, tra cui “Dragon Ball Legends“. Questo gioco ha recentemente anticipato che Shallot, un Saiyan di nome, sta per raggiungere la trasformazione del Super Saiyan Blue. Dopo sei anni dal suo debutto, Shallot finalmente mostrerà il suo vero potenziale. Un nuovo e breve trailer di “Dragon Ball Legends” offre ai fan un primo sguardo a questa attesissima trasformazione.

Shallot ha fatto il suo debutto in “Dragon Ball Legends” come un nuovo e affascinante combattente Saiyan. Progettato direttamente da Akira Toriyama, Shallot è un antico guerriero proveniente dal pianeta Sadala del Settimo Universo, che è stato reclutato per partecipare al torneo del tempo. Nel corso degli anni, Shallot ha attraversato diverse linee temporali dell’universo di Dragon Ball, incontrando e combattendo guerrieri di ogni sorta. Durante il suo percorso, ha costantemente aumentato la sua forza e ha raggiunto tutti gli stadi iniziali del Super Saiyan. Ora, finalmente, è arrivato il momento del Super Saiyan Blue.

Al momento, non si sa se Shallot diventerà un personaggio canonico all’interno dell’universo di Dragon Ball al di fuori di “Dragon Ball Legends“. Tuttavia, i fan sperano di vederlo in azione anche in futuro, magari nelle altre opere del franchise.