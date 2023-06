Demon Slayer: Il successo crescente del manga prima dell’esplosione dell’anime

Demon Slayer si è affermato come una delle serie shonen più famose degli ultimi anni, ma molti potrebbero non essere a conoscenza del fatto che il manga ha avuto un discreto successo già prima dell’arrivo dell’adattamento anime. La mangaka Koyoharu Gotouge, all’epoca del debutto, non avrebbe mai potuto immaginare il livello di popolarità che la sua opera avrebbe raggiunto nel corso del tempo.

Demon Slayer Mondomanga

Demon Slayer: Un fenomeno in ascesa – Il manga che conquistava già i lettori prima dell’adattamento anime

La competizione tra i manga shonen è spietata, con numerosi titoli che cercano di distinguersi fin dal loro debutto per conquistare il pubblico e resistere nel tempo. Demon Slayer, tuttavia, ha avuto un buon inizio sin dai primi capitoli. Shueisha, la casa editrice del manga, aveva dimostrato una forte fiducia nel potenziale della serie, conferendole una copertina già dopo soli sette capitoli.

Prima dell’uscita dell’anime nel 2019, i primi quattro volumi del manga avevano registrato vendite moderate nella prima settimana di pubblicazione, secondo i dati di Oricon. Tuttavia, le cose hanno iniziato a cambiare a partire dal quinto volume, con un aumento significativo delle vendite. Il sesto volume ha segnato un punto di svolta, registrando vendite molto elevate nella prima settimana. A partire dall’ottavo volume, oltre 100.000 copie erano state vendute fin dalla pubblicazione.

Il volume 15 di Demon Slayer è stato l’ultimo pubblicato prima dell’arrivo dell’anime. In soli quattro settimane, ha venduto quasi 200.000 copie. Tuttavia, è stato il volume 16 a segnare un cambiamento radicale nella tendenza delle vendite, beneficiando dell’impatto dell’adattamento anime. Infatti, nella sua prima settimana di uscita, ha venduto ben 225.000 copie.

È innegabile che l’anime abbia avuto un impatto significativo sulle vendite del manga, portando la serie a raggiungere record importanti. Tuttavia, non si può trascurare il fatto che il manga stesse già vendendo bene anche prima dell’arrivo dell’anime. Le vendite dei volumi erano in costante aumento e Shueisha aveva puntato su Demon Slayer ben prima dell’adattamento animato.

Demon Slayer ha dimostrato che una storia coinvolgente e ben realizzata può avere successo sia come manga che come anime, attirando un vasto pubblico e diventando un fenomeno di culto. La serie continua a conquistare fan in tutto il mondo, con la terza stagione animata attualmente in corso, alimentando ancora di più l’entusiasmo attorno a questo affascinante universo demoniaco.