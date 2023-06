I Manga più venduti del 2023

Con l’arrivo di giugno, è interessante osservare l’andamento delle vendite dei manga fino a questo punto dell’anno. Riporteremo un’analisi proveniente dal Giappone sui manga più venduti nel 2023 finora, evidenziando alcune cifre interessanti che i lettori di manga non vorranno perdere.

I Manga più venduti nel 2023 fino ad ora

Le vendite dei manga sono suddivise in due categorie importanti: le vendite complessive per serie, che includono i volumi singoli. Per quanto riguarda la prima categoria, un dato sorprendente emerge in cima alla classifica. La serie Blue Lock, pubblicata da Kodansha, si è posizionata al primo posto in assoluto quest’anno, con oltre 8 milioni di copie vendute. Questo dato è quasi il doppio delle vendite registrate da Chainsaw Man, che si colloca al secondo posto con 4,49 milioni di copie vendute.

Per il resto della classifica, Slam Dunk occupa la terza posizione, con quasi 4,2 milioni di copie vendute quest’anno. Al quarto posto troviamo Jujutsu Kaisen, con 3,75 milioni di copie vendute. One Piece si trova poco sotto al quinto posto, e il resto della lista è completato rispettivamente da Spy x Family, Tokyo Revengers, My Hero Academia, Oshi no Ko e Kingdom. Di seguito riportiamo un elenco riassuntivo dei manga più venduti nel 2023:

Blue Lock Chainsaw Man Slam Dunk Jujutsu Kaisen One Piece Spy x Family Tokyo Revengers My Hero Academia Oshi no Ko Kingdom

Passando alle vendite dei volumi singoli, secondo Oricon, il volume 105 di One Piece si posiziona al primo posto, avendo venduto da solo 1,75 milioni di copie. Jujutsu Kaisen occupa sia la seconda che la terza posizione con i volumi 21 e 22, mentre al quarto posto troviamo Spy x Family con il volume 11. A completare la top 5 c’è Tokyo Revengers, con il volume 31 che ha registrato 846.297 copie vendute fino ad oggi.

Ancora una volta, lo shonen manga sta dominando le classifiche di vendita in Giappone. Questa demografia conferma il suo ampio appeal nel mondo dei manga, e sembra che le serie sportive stiano vivendo una rinascita nel 2023. Blue Lock ha guadagnato una grande popolarità grazie ai Mondiali di Calcio, mentre Slam Dunk è tornato con un nuovo film che ha ottenuto importanti risultati al botteghino.